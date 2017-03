Ulrikke Falch holder appell under 8. mars-markeringen på Youngstorget

Onsdag 8. mars skal Ulrikke Falch (20) holde appell på den store markeringen av kvinnedagen på Youngstorget.

Ulrikke ble nylig intervjuet av Anne Lindmo på Lindmo på NRK. På spørsmål om hun var spent, svarte hun:

- Veldig spent. Ærefullt. Ærefrykt. Veldig spent, ja.

Ulrikke er kanskje mest kjent hittil for rollen som Vilde i Skam. I virkeligheten har Ulrikke gjort seg bemerket med å fronte engasjementet sitt for likestilling, bryte med idealer for hvordan kvinner skal oppføre seg og være åpen om fortiden sin med spiseforstyrrelser.

Se intervjuet under:

Hun har vokst opp med en mor som er sosiolog, og forteller at hun alltid har hatt med seg feministiske verdier.

- Men først i senere tid har jeg følt på behovet for å kalle meg feminist.

Ulrikke forteller at hun mener det er viktig å fjerne stigmaet rundt ordet feminist.

- Og så tror jeg at ideologien feminisme byr på kunnskap og informasjon som kan styrke ungdom.

- Hvordan da, tenker du? spør Anne Lindmo.

- Når du setter deg inn i forskjellene som har eksistert mellom menn og kvinner i lang tid og ser resultatene av det, både i mediebildet, reklame og motkulturen, er det veldig mye som kan tas tilbake til den skjeve fordelingen mellom menn og kvinner. Men i stedet så har ungdom rettet hatet mot seg selv på grunn av presset utenfra. Jeg tror at med mer kunnskap kan de heller rette det sinnet og engasjementet mot det som er skjevt i samfunnet fremfor seg selv.

