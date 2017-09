Ulrikke Falch er nominert til Jenteprisen

Ulrikke Falch (21) som er kjent fra suksess-serien Skam er nominert til årets Jentepris. Hun har fått mye oppmerksomhet for å prate åpent om feminisme og kroppspress.

- Min hjertesak endrer seg hele tiden

Falch har dannet en ny kultur innenfor aktivisme som har skapt engasjement blant hennes følgere på Instagram. Hun påpeker at hun har flere hjertesaker som hun brenner for.

- Først og fremst har jeg hatt ønske om å presentere mangfold, både utseende og historier, som blir underrepresentert i populærkultur, men jeg ønsker også å oppfordre til åpenhet rundt psykisk helse og å styrke jenters selvtillit. Jeg har av erfaring funnet enormt mye selvtillit gjennom feminisme, og ved å rette sinnet mitt mot det som er feil og skeivt i samfunnet, istedenfor å rette sinnet mot seg selv. Det tror jeg mange jenter har godt av å bli påminnet om, sier Ulrikke til Plan Norge i forbindelse med nominasjonen.

Les også: Vi tror deg-stiftelsen vant Skamløsprisen

Josefine Frida Pettersen og Ulrikke Falch på avslutningsfesten for Skam på Sentralen i Oslo.

Tar opp temaer om hvordan det er å være kvinne i dagens samfunn

Falch inspirerer, motiverer og utfordrer samfunnets syn på dagens kvinner kommer det frem i nominasjonsbegrunnelsen. Hennes mål er å redefinere hvordan det er å være jente og kvinne i 2017.

- Jeg tror jeg er nominert fordi jeg har valgt å spre et budskap til et bredt publikum på sosiale medier. Jeg har valgt å stå frem og ta ansvar og rette oppmerksomheten mot en ny måte for kvinner å føle seg sterke. Jeg sprer kunnskap og bruker stemmen min til å redefinere hva som er skjønnhet, gjennom humor og CONFIDENCE blir andre inspirert til å se sitt eget potensiale og tørre å være glad i seg selv, sier Ulrikke.

- Ideen om hva en jente skal være er fortsatt begrenset, og derfor er det så viktig at kvinner krever sin plass og sin stemme, og tar ansvar for å kjempe for like rettigheter og bekjempe presset og ideen om femininitet.

Les også: 10 ganger Ulrikke Falch aka Skam-Vilde var den råeste dama på Insta

Andre som foreløpig er nominerte til Jenteprisen er:

Skribent og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali, Side 2-blogger Martine Halvorsen og manusforfatter Julie Andem.

Regissør og manusforfatter Julie Andem er årets navn i Nettavisen.



11. oktober på FNs jentedag skal Plan Norge hylle jenter som gjør en ekstra innsats for jenters rettigheter. Da skal også Jenteprisen deles ut.

Mest sette video idag

Del denne artikkelen