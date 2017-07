(SIDE2): Thessy Kouzoukas (27) ønsker å bidra til å fjerne tabuet rundt kvinnesykdommen endometriose. Endometriose er en tilstand som kan føre til cyster og sammenvoksing i eggstokker, eggledere, tarmer, blæren og andre organer.

- Dette er endometriose

- Dette er ganske sjokkerende for folk. Dette er meg. Dette er endometriose, skriver hun på Instagram.

- Intensjonen var aldri å dele disse bildene, så det er derfor jeg er naken, men jeg kan ikke tro hvor mange meldinger jeg har fått fra andre jenter som har endometriose og som føler seg alene.

27-åringen har også skrevet et innlegg i Huffington Post, i håp om å gjøre flere oppmerksom på tilstanden. Hun skriver at hun som tenåring ikke ble trodd.

- Jeg ble kalt lat fordi jeg ikke greide å delta i alle sportsaktivitetene på skolen. Jeg ble kalt «drama queen» når jeg måtte være hjemme, liggende i dusjen mens jeg desperat forsøkte å lette på smerten. Hvorfor var det ingen som sa ifra om at dette ikke var normalt?, skriver hun.

- Terskelen for å klage over menssmerter er høy

Endometriose er en tilstand der vev av samme type som slimhinnen i livmoren, finnes utenfor livmoren, ifølge Norsk Helseinformatikk. Sykdommen karakteriseres ofte med sterke menssmerter og i alvorlige tilfeller mer vedvarende magesmerter.

Sykdinnen er i stor grad udiagnostisert hos svært mange kvinner. Man regner med at 1 av 10 kvinner har en mildere eller sterkere form for endometriose.

- Endometriose rammer langt flere enn de som får diagnosen. Terskelen for at en kvinne går til legen og klager over sterke mensmerter er høy, og den er enda høyere om andre kvinner i familien har hatt liknende, sterke smerter, har Miriam Just i Endometrioseforeningen tidligere uttalt til Nettavisen.

Tilstanden har dog fått mer og mer oppmerksomhet de siste årene. Nylig har blant annet Lena Dunham, Daisy Ridley og Padla Lakshmi vært åpne om sine diagnoser. Dunham har operet som følge av en sprukket eggstokkcyste.

« Til de av dere som lider av noe, gå til legen, oppsøk en spesialist, sjekk hormonene, ta allergitester. Det viktigste er hvordan du kjenner kroppen din og ikke bekymre deg for å høres ut som en hypokonder. Vi har bare en kropp, la oss alle passe på at den er i tipp-topp stand», skrev Ridley - som ble diagnostisert som 15-åring.





