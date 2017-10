Taylor Swift «naken» i ny musikkvideo

Sangeren slipper tirsdag kveld video til den nye singelen «Ready for it?», men allerede mandag kom smakebiter på hennes Instagram.

Og 27-åringen sparer ikke på kruttet, der hun fremstår å være naken, i form av en robot eller mannekeng. Ellers går det i lyn og røyk, og mørk stemning, de sekundene hun byr i teaseren.

Videoen er den andre fra den kommende plata «Reputation». Den første var til låta «Look what you made me do», og sørget også for et par hevede øyenbryn blant fansen. Låta tolkes av mange å være et pek mot tidligere venninne/nå uvenn Katy Perry, samt det famøse Paris-ranet av Kim Kardashian.

Les mer: Taylor Swift vant over DJ som antastet henne



Den videoen satte rekord, da den hadde 39 millioner visninger på under et døgn på YouTube .

Swift slettet nylig alle sine kontoer på sosiale medier og sin hjemmeside, men er altså tilbake på Instragram, og da med en liten overdose klipp fra «Reputation».

Swift har tidligere gitt ut seks album og har solgt over 40 millioner plater. Hun har vunnet 62 priser, inkludert 10 grammys. «Reputation» slippes 10. november.

Les også: Rebel Wilson får 30 millioner i erstatning

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) mandag 23. Okt.. 2017 PDT

😃☎️ @att go.att.com/tsn Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) torsdag 07. Sep.. 2017 PDT

There will be no further explanation. There will just be reputation. Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) fredag 25. Aug.. 2017 PDT

Official #LWYMMDvideo world premiere. Sunday 8/27 at the @vmas. Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) fredag 25. Aug.. 2017 PDT

Et innlegg delt av Taylor Swift (@taylorswift) onsdag 23. Aug.. 2017 PDT

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen