Side2-blogger Martine Halvorsen (19) har de siste dagene fått mye oppmerksomhet for blogginnlegget sitt «Norske jenter fortjener å bli voldtatt».

I innlegget forteller Martine om en episode som fant sted på lørdag forrige uke, der hun satt i bikini alene i parken. Kjæresten hennes og noen venner var ute og badet og det var da Martine ble tilsnakket av tre unge menn med utenlandsk opprinnelse.

- De spurte om jeg ville være med dem, og jeg takket pent nei. De konfronterte meg med hvorfor, og jeg svarte at jeg hadde det fint der jeg satt. Da sa han ene at «det kanskje er like greit siden jeg gikk kledd som jeg gjorde». Jeg oppfattet det da som ubehagelig og reiste meg opp. Jeg spurte han hva han mente med det, og da lo de bare. De snudde ryggen til og da sa han ene at «norske jenter som deg fortjener å bli voldtatt». Kompisene lo, og så gikk de videre, sier Martine til Side2.

Skremmende

Martine forteller at hun først ble redd, og at hun deretter tenkte på konsekvensene dersom hun hadde vært helt alene.

- Jeg syntes det er skremmende at det går mennesker rundt med holdninger som dette, og vil påstå at det utgjør en stor bekymring for alle. For holdninger som dette berører oss alle sammen, på en eller annen måte. Det som bekymrer meg mest er tanken på om de faktisk mener det, og hvor sinnsykt det faktisk er.

I innlegget, som havnet på andre plass på blogg.nos toppliste, spør Martine både statsminister Erna Solberg og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug «hvem som egentlig tar ansvar for disse holdningene».

- Jeg vil tørre å si at man er nødt til å ha en tydeligere innføring i våre holdninger og verdier når vi åpner opp døren for innvandrere. Jeg vil nemlig ikke miste min rett til å gå i bikini om sommeren, fordi noen har andre holdninger enn meg. Rettssystemet klarer ikke å fange opp alle disse holdningene, og da mener jeg politikerne må gjøre noe med innføringen i den norske kulturen.

- Tenker du å ta det videre?

- Jeg burde antakeligvis tatt det videre, men har en følelse av at det bare hadde blitt liggende i en haug av andre saker. Jeg valgte derfor å skrive om det, så det hvert fall blir satt et fokus på det og så man kan bli bevisste på hva slags holdninger som faktisk finnes.

- Steinalderske holdninger

Syvli Listhaug sier til Nettavisen at hun reagerte sterkt da hun leste Martines innlegg.

- Det er totalt uakseptabelt at jenter i Norge skal oppleve å bli trakassert fordi man ønsker å sole seg og bade. I Norge skal alle jenter kunne gå kledd som de ønsker - uten å bli utsatt for denne typen ubehagelige opplevelser.

Hun sier at det er menneskene som har slike holdninger som har det hele og fulle ansvaret selv.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

- Alle som kommer til Norge skal innrette seg etter verdiene vi har i landet, og en av verdiene vi har i Norge er likestilling mellom menn og kvinner. Har man et problem med det, finnes det veldig mange land i verden hvor kvinner undertrykkes, og disse mennenes steinalderske holdninger dominerer, som de kan velge å flytte til, fortsetter hun.

Sylvi Listhaug oppforder jenter som blir utsatt for den type trakassering som Martine Halvorsen opplevde, å gå til anmeldelse. Hun sier også at regjeringen har innført et kurs i norsk kultur og norske verdier, og at de tar ansvar for å gi asylsøkere innføring i norske verdier og holdninger.

- Det er viktig at vi som politikere sender ut et tydelig signal om at norske jenter ikke skal akseptere denne typen trakassering, men disse jentene må da anmelde tilfellene slik at vi vet omfanget.

