Susanne Sundfør: - Jeg trengte en forandring

Etter en lang utenlandsreise kommer den norske artisten Susanne Sundfør tilbake med ny musikk. Albumet «Music For People in Trouble» kommer 8. september.

Albumet kommer etter en lang reise til blant annet Sør-Amerika, Asia, Spania og Island, hvor Sundfør har testet sine evner bak kamera.

– Jeg tror jeg kom til et punkt i livet der jeg trengte en forandring, eller en nystart, sier hun til TT.

Susanne Sundfør vinner av årets produsent under utdelingen av Spellemannprisen 2015 i Oslo Spektrum.

Ble deprimert



«Ten Love Songs» (2015) ble en stor happening i Musikk-Norge, men i kjølvannet opplevde artisten symptomer på depresjon. Nå har hun det imidlertid bra, sier hun, og utdyper:

– Jeg tok det på alvor. Det jeg gikk igjennom er en slik klisjé, det å jobbe for mye.

Hun legger til at reisen ikke bare dreide seg om at hun skulle finne tilbake til seg selv:

– Jeg skulle begynne å jobbe med musikk, og så ville jeg oppleve noe nytt. I stedet for å bare gå rundt og tenke på meg selv og overanalysere, kunne jeg dra ut og få en masse nye inntrykk. Jeg tror albumet ble formet av mange ulike ting. Jeg reiste ikke bare for terapi, det var også for å ta bilder til albumet. Det handlet om at jeg trengte nye impulser.

– Jeg går litt tilbake til røttene mine, det var musikk som dette jeg startet med, sier artisten om det nye albumet. Og til høsten står konserter i blant annet Tyskland, Belgia, Frankrike og Sverige før tur for Sundfør.

Men før det venter en konsert 26. august, der hun synger ut for FNs bærekraftige mål på Nattevandring til Gaustatoppen. Det blir også en kort konserthusturné til norske byer i september.

