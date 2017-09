Sugardating-reklame får sterke reaksjoner

En reklame for datingnettstedet richmeetbeautiful.no har kjørt rundt i Oslo den siste tiden, skriver Universitas.

I reklamen, som står på en tilhenger, er budskapet: «Hei studenter! 0,- i studielån? Date en sugardaddy».

– Jeg har ingen samvittighetskvaler. Rich meet beautiful er en nettside der 75 prosent av medlemmene er kvinner som søker suksessfulle menn. De kommer til oss, sier eier av nettstedet, Sigurd Vedal til studentavisen.

På Twitter reagerer flere med å tro det hele er en spøk:

Ikke en spøk? — Jan Magne Bae (@JanBae82) 4. september 2017

Styggogrikmåkjøpeforåfånoe.no ... Hjelpes, et studielån er da en liten pris å betale for selvrespekt. — Cathrine Wik (@cathwik) 4. september 2017

Kritisk forbrukerombud

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth er sterkt kritisk til reklamekampanjen, og sier til VG at de vil vurdere nøye om den er i strid med markedsføringsloven.

– Vi er spesielt skeptisk til at nettstedet spiller så mye på det økonomiske, der kvinnene blant annet skal få gaver og reiser, og retter seg spesielt mot kvinnelige studenter som ikke har den beste økonomien, sier hun.

I verste fall bryter reklamen ifølge Haugseth også med hallikparagrafen.

– Hallikparagrafen faller ikke inn under markedsføringsloven, så det er i tilfelle en sak for politiet.

Trenger ikke innebære sex

Sugardating er i korte trekk et forhold hvor en ofte eldre person dater en yngre partner og gir denne personen enten penger eller gaver i bytte mot sitt selskap. Et slikt forhold trenger ikke nødvendigvis å innebære noen form for seksuell aktivitet mellom partene.

Ofte dreier det seg om unge kvinner og eldre menn.

Etter at NRK-programmet «Innafor» i februar satte søkelyset på sugardating, opplevde det norske sugardating-nettstedet Sugardaters massiv økning i nyopprettede profiler.

Side2 kunne melde at 1500 nye profiler hadde blitt opprettet kort tid etter at programmet ble sendt.

- Antall nye profiler økes. Økningen kom samtidig som mediedekningen, og vi tror det har hjulpet, opplyste Sugardaters den gang til Side2.

