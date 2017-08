Studenter vet ikke hvem som har best utdanningspolitikk

I en undersøkelse utført av Sentio for Universitas og Norsk Studentorganisasjon svarer 58 prosent at skole, utdanning og forskning er den viktigste saken for dem i stortingsvalget.

Likevel svarer 56 prosent at de ikke vet hvilket parti som har den beste politikken på feltet.

Valgforsker Johannes Berg sier at det kanskje skyldes at partiene ikke er flinke nok til å formidle utdanningspolitikken sin.

Venstrepolitiker Sveinung Rotevatn sier til Universitas at han ikke er fornøyd med at bare fire prosent av studentene synes at Venstre har den beste politikken på området.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske at flere satte pris på arbeidet vår. Der Venstre har vært mest synlige, er der det har vært mest støy og konflikt. På høyere utdanning og forskning har vi vært mer enige med regjeringen. Da blir det mindre oppmerksomhet rundt det.

Les også: Én av tre jobber ved siden av studiene

Og denne: Slik spiser du billig og godt i studietiden

(©NTB)

Del denne artikkelen