Star Wars-stjernen Carrie Fisher er død

Carrie Fisher, kjent fra de første Star Wars-filmene, er død, melder People.com.

Carrie Fisher døde tirsdag, opplyser hennes familie. Hun ble 60 år gammel.

Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i den originale «Star Wars»-triologien.

En talsmann for familien, Simon Halls, bekrefter dødsfallet i en pressemelding.

Carrie Fisher fotografert i august 2013.

- Hun var elsket av hele verden og hun vil bli dypt savnet. Hele familien takker for deres tanker og bønner, heter det i uttalelsen.

Skuespiller Anthony Daniels, som spiller C-3PO, uttrykker sin sorg på Twitter slik:

- Jeg trodde jeg hadde fått det jeg ønsket meg under treet. Det gjorde jeg ikke. Til tross for så mange tanker og bønner fra så mange. Jeg er veldig, veldig trist, skriver han.

Julaften uttrykte han sine beste ønsker for Carrie Fisher etter nyheten om hjerteinfarktet og håpet at hun raskt skulle komme til hektene igjen.

Mark Hamill, som spilte Luke Skywalker i den originale triologien, skriver på Twitter at han ikke har ord.

Fisher fløy fra London til Los Angeles fredag 23. desember da hun fikk hjerteinfarkt 15 minutter før landing. Hun ble brakt fra flyet og til sykehus, der hun senere døde.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad.

Fisher var bare 19 år gammel da hun første gang spilte rollen som prinsesse Leia i George Lucas' science fiction-epos Star Wars i 1977.

Hun har senere hatt roller i The Blues Brothers (1980), Woody Allens Hannah and Her sisters i 1986 og i When Harry Met Sally (1986).

I 1983 giftet hun seg med musikeren Paul Simon. De to skilte lag i 1984.

Fisher har fortalt om sitt rusmisbruk, som begynte med marihuana da hun var 13 år gammel og gikk videre til kokain og LSD. I 1985 fikk hun diagnosen bipolar lidelse.

Carrie Fisher Født 21. oktober 1956 i Beverly Hills i California.

Skuespiller, manusforfatter, forfatter og produsent.

Datter av sangartisten Eddie Fisher og skuespilleren Debbie Reynolds.

Mest kjent for rollen som prinsesse Leia i flere «Star Wars»-filmer. Men hadde også roller i filmer som «The Blues Brothers» (1980), «Hannah og hennes søstre» (1986) og «Da han møtte henne» (1989).

Døde 27. oktober 2016 i Los Angeles som følge av et hjerteinfarkt få dager tidligere. (©NTB)

Fisher har ett barn, datteren Billie Lourd, som ble født i 1992.

Fra Star Wars-fansen strømmer det på med reaksjoner på dødsfallet:

- Trist å lese. May the force ble with you Leia, skriver en Nettavisen-leser.

Forlegger Jim Lee i DC Comics sier hun inspirerte gjennom sine roller og det hun skrev.

For everything she created, both through her acting and her writing--I remain inspired and truly thankful. Rest In Peace #carriefisher

Hun blir også hyllet for sitt mot til å være åpen om mentale lidelser.

RIP Carrie Fisher.



Thank you for bringing a forceful space princess to our galaxy and for breaking stereotypes on and off the screen.

Carrie Fisher inspired me to write openly about my battles w/ mental illness. I wish I could have told her in person what she meant to me.

Carrie Fisher som prinsesse Leia i Star Wars (med Harrison Ford) og i talkshow med Graham Norton til høyre.