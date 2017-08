Språkrådet bekymret over mye engelsk ved universitetene

I noen fag ved universiteter og høyskoler er nesten 100 prosent av pensum på engelsk, ifølge Språkrådet, som uttrykker uro over utviklingen.

Gjennomgangen omfatter pensumlistene ved første semester ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Bergen.

– Universitets- og høyskolesektoren er et område der statusen til norsk språk er under press, og vi er uroet over den økte bruken av engelsk i denne sektoren, sier seniorrådgiver Ole Våge i Språkrådet til NTB.

– Studentene blir ikke godt nok forberedt på et norsk arbeidsliv, som de fleste skal jobbe i. Som fagfolk må de være i stand til å kommunisere presist og effektivt på norsk med kunder, kollegaer, pasienter og politikere, og de må bruke et språk som vi kan bruke i den offentlige debatten, og som alle forstår. For eksempel er store, viktige samfunnsdebatter om genteknologi og klima avhengig av et språk folk flest har tilgang til, fortsetter han.

Disse fagene er på engelsk



I fag som for eksempel psykologi, biovitenskap, informatikk, geologi og filosofi er nesten 100 prosent av pensum på engelsk. Om man ser bort fra ex.fac.-litteraturen, skjer praktisk talt all lesing av fagstoff på fremmedspråket det første året for disse fagene, ifølge Språkrådet.

De trekker samtidig fram andre fag der det er mindre engelsk på pensum, som arkeologi og kriminologi ved Universitetet i Oslo med henholdsvis 72 og 50 prosent engelsk. Også innen profesjonsfag som sykepleie, rettsvitenskap og ingeniørfag står norsk fortsatt sterkt som undervisnings-og pensumspråk.

