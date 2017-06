Spotify mener: Dette kommer du til å høre på i sommer

Strømmetjenesten Spotify har satt sammen en liste i anledning sommeren – over hva de tror kommer til å gå på repeat. Det spenner fra Imagine Dragons «Thunder» til Kamferdrops med «Jag trodde änglarna fanns».

Kamferdrops, som er dekknavnet til den norske DJ-en som vil forbli anonym, er i ferd med å ta av i Sverige. Fredag la Aftonbladet ut intervju med tittelen «Nöjesbladet möter hemliga Oslojentan bakom sommarplågan». For hennes nyinnspilling av den gamle Ole Ivars- og Kikki Danielsson-slageren fra 1999 tar av hos søta bror også:

Spådd å bli sommerhit her på berget: Liam Payne som sammen med Quavo fra Øya-aktuelle Migos er ute med låten "Strip That Down".

Kamferdrops er blant annet klar for TV-opptreden i Sverige, så vel som spilleoppdrag der og hjemme i Norge. Men drømmen er å stå på scenen med Ole Ivars og Kikki:

– Det er ikke umulig. Vi har skrevet litt med hverandre. De har alle støttet opp fra første stund og delt videoen. De er nok glade for at deres gamle låt har fått et nytt, ungt publikum, sier Kamferdrops til Aftonbladet.

Analyser

For å finne ut hva som blir de store sommerhitene har Spotifys sjanger- og trendeksperter gjort følgende, meldes det:

Analysert strømmedata, sett på faktorer som hvordan de ulike låtene gjør det på topplister og nøkkelspillelister på Spotify, hvordan de har gjort det over tid, og samtidig også hatt med buzz i sosiale medier som faktor, heter det i pressemeldingen fra strømmegiganten.

– Sommermusikken byr som vanlig på en frisk blanding av lokale favoritter og internasjonale tungvektere. Eksempler på sistnevnte er Selena Gomez med hennes ferske singel «Bad Liar» og Imagine Dragons med «Thunder», som allerede har begynt å klatre oppover hitlistene, sier Shanon Cook, Spotifys trendekspert, som har bakgrunn som musikkjournalist i CNN.

Norske sommerlåter

Når det gjelder hjemmeavlede norske sommerlåter som kan gjøre seg gjeldende, tror Spotify på følgende låter:

«Fy faen» med Hkeem, «First Time» med Kygo og Ellie Goulding, Loke og «Loving You Girl», Dagny med «Wearing Nothing», Plumbos «Bade Naken», Alan Walkers «Tired», Matoma og hans «Party On The West Coast», Erik og Kriss med «Det er alle de små tingene som gjør livet stort», Lila med «Tell Me», Vidar Villa-låten «One Night Stand» – og altså Kamferdrops med «Jag trodde änglarna fanns».

Internasjonale bangers som kommer til å slå an

Internasjonale hits som strømmetjenestens folks anslår kan slå an i Norge, er som følger:

Axwell & Ingrossos «More than You Know», Rita Ora med «Your Song», Italo Brothers og «Summer Air», Möwes «Skyline», Camila Cabello og hennes «Crying In the Club», «Body to Body» med Mike Perry, Jasmine Thompson med «Old friends (Jonas Blue Remix)» og Maggie Lindemann ft. Cheat Codes og sangen «Pretty Girl».

Globale sommerhits

Når det kommer til de globale sommerslagerne tror Spotify på følgende langliste:

Selena Gomez med «Bad Liar», Liam Payne ft. Quavo med «Strip That Down», DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper, Lil Wayne med «I'm The One», Camila Cabello med «Crying In the Club», Lady Gaga med «The Cure», Shawn Mendes med «There’s Nothing Holdin’ Me Back», Katy Perry ft. Nicki Minaj med «Swish Swish», Future med «Mask Off», Imagine Dragons med «Thunder», Kendrick Lamar med «DNA», Niall Horan med «Slow Hands», Luis Fonsi, Daddy Yankee ft. Justin Bieber med «Despacito (Remix)", Miley Cyrus med «Malibu», Logic ft. Alessia Cara, Khalid med "1-800-273-8255" og endelig Lil Uzi Vert med «XO TOUR Llif3".

