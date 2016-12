Sorry gutter, disse sjekketriksene faller vi ikke for

(SIDE2): Et par ting aller først, til dere gutter der ute:

Absolutt ingen er så interessante at de kommer unna med å prate om seg selv en hel kveld. Punktum.

Men her syndes det over hele fjøla, i absolutt alle aldre. Og særlig blant den mannlige delen av befolkningen. Så vi sier det igjen: INGEN jenter liker gutter som ikke er høflige nok til å holde kjeft (innimellom). Og ikke minst være undrende, interesserte og stille oppfølgingsspørsmål dersom du har innledet en samtale.

Folk som prater om seg selv non stop er både uhøflige og kjedelige.

Så dersom du som gutt er interessert i en jente - vær akkurat det. Ikke tro at et stort ego vil virke tiltrekkende i seg selv.

Kommenter heller personligheten



Så over til en annen ting der det syndes.

DROPP PRAT OM KROPP

Møter du en jente du liker, så gjerne si det. Men kommentarer på kropp og utseendet før du kjenner vedkommende, er egentlig bare krenkende.

Vil du si noe hyggelig, så kan du jo alltids kommentere personligheten hennes, et kledelig antrekk eller noe annet du syns er morsomt med vedkommende.

Et annet samtaleemne som ikke er alt for spennende sånn med en gang, er jobb. «Hva driver du med, da?» er kanskje det slappeste spørsmålet på denne jord. Kommenter heller musikken dere hører på, maten dere spiser eller hvor hun reiste sist. Det er for de fleste mye hyggeligere å snakke om enn jobb.

Vi sier som spesialist i sexologisk rådgivning, Margrete Wiede Aasland:

«Vi bør flørte mer, men flørtingen bør tåle dagens lys».

I en tidligere Side2-artikkel forteller hun at det å flørte kan handle om selvtillit eller veldig godt humør en kveld.

- Ofte møter man nye og potensielt spennende mennesker fordi man er blid og åpen og ser seg litt rundt. Dersom man føler flørtingen påtrengende, eller at den kommer fra noen man ikke har lyst til å flørte med, trenger man jo ikke å følge opp flørtingen, sa hun til Side2.

Dette er TURN ON og TURN OFF



Vi spurte noen av redaksjonens jenter om hva de syns er TURN ON og hva de syns er TURN OFF i sjekkefasen.

Dette er hva de svarte:

«Sjarmøren»



- Jeg liker overhodet ikke kommentarer som går på utseendet mitt i første omgang, hvis en fyr prøver å sjekke meg opp. I så fall må det være et forsiktig indirekte kompliment, ikke noe åpenlyst «ååå, du var digg»-greier. Det blir fort kleint. Og hva i alle dager skal man svare på en sånn kommentar?

- En annen ting jeg ikke liker er folk som er åpenlyst beruset og må drikke seg til mot for å sjekke meg opp. Det er super turn-off. Eller gutter som har det travelt med å få nummeret ditt, legge deg til på Snapchat eller Face eller whatever hvis du møter noen ute på byen. Altså - som bare er opptatt av å fortest mulig få kontaktinfoen din slik at de kan ligge trygt hjemme i sin egen seng og sende deg chatmeldinger. Det blir aldri vellykket dersom de ikke er interessert i å bruke tid på deg der og da, uansett.

- Derimot synes jeg det er veldig hyggelig at gutter kommer bort til meg på gata på dagtid og snakker med meg ansikt-til-ansikt, i edru tilstand. Da gir de inntrykk av å være mer selvsikre med én gang, noe som er sexy. Det er noe helt annet enn å snike seg inn på snapchatten min og prøve seg der. Dessuten er interessen mye mer troverdig når man er edru, og det ikke er snakk om ølbriller etter en sen kveld på byen. Eller bare et forsøk på å få seg et one night stand.

«Skrythalsen»



- Gutter som prøver altfor hardt har aldri lyktes hos meg. Jeg husker spesielt en fyr som var helt ekstrem. Da jeg sa at jeg skulle til Syden den sommeren, la han ut om at han var badevakt. Da jeg sa at jeg likte å se film, skrøt han av at han var skuespiller (det viste seg at han hadde vært statist i en musikkvideo for fem år siden). Og sånn fortsatte det. Til slutt måtte jeg bare gå.

«Masekoppen»



- Det er helt greit å prøve seg, men ta et nei for et nei. Da jeg fortalte en fyr at jeg hadde kjæreste og ikke var interessert, bare fortsatte han: «Er det seriøst, da?» «Er du sikker på at du skal fortsette med ham?». Altså... Det blir bare masete.

«Den aggressive»



- En annen gang ble jeg skjelt ut da jeg sa at jeg hadde kjæreste. «Hva f... gjør du her da?!» ropte han. Lite sjarmerende.

«Egoisten»

- Gutter som prøver å imponere med alt de kan, har og får til er aldri sjarmerende. Og som sjekketriks funker det kun omvendt. Vær heller litt ydmyk, og spar på kruttet til vi blir bedre kjent og man kan få oppleve de gode sidene selv.

Egoisten: Vær heller ydmyk og spar litt på ego-kruttet til senere.

«Den intense»

- «Jeg elsker deg» på første date er ikke så hyggelig. Mest fordi det ikke er mulig, i tillegg er det både skremmende og rart. Jeg husker jeg var på en date med en fin fyr, men så sa han plutselig «Jeg elsker deg» på slutten av kvelden og da ble alt ødelagt.

- Noe som derimot er turn on er en ærlig fyr som er interessert og sier det. Men som også skjønner at det i bli kjent fasen handler om å vekke hverandres interesse og som gjerne foreslår hyggelige ting dere kan gjøre, bare for å bli kjent og oppleve ting sammen.

«Den stakkarslige»

- Å få servert skittentøyvasken fra forrige brudd på første date, er aldri særlig energigivende. Spar de triste historiene til senere eller fortell dem til noen andre som kjenner deg bedre.

