Sophie Elises anmeldelse mot Mannegruppa Ottar henlagt

For kort tid siden ble saken henlagt, skriver Sophie Elise Isachsen på bloggen sin tirsdag.

Sophie Elises management bekrefter at det er anmeldelsen mot medlemmer i «Mannegruppa Ottar» det er snakk om.

«Mot slutten av fjoråret valgte jeg å anmelde en rekke trusler jeg hadde mottatt over en lengre periode. Det var konkrete trusler som oppfordret til vold, voldtekt og drap av meg, i tillegg til spredning av et privat bilde. Jeg dro til politiet med en bunke papirer som jeg, med hjelp fra advokat og management hadde brukt flere dager på å samle sammen, hvor det var bevist og streket under de verste uttalelsene med fullt navn på mennesker, vi hadde brukt enormt mye tid på å gjøre jobben til politiet så enkel som mulig da vi først anmeldte», heter det på bloggen.

Sophie Elise har klaget på henleggelsen, bekrefter hennes advokat Per Andreas Bjørgan overfor Side2.

- Jeg kan bekrefte at vi har levert inn klage på henleggelsen, og at vi ikke har fått svar på klagen.

Det var i oktober i fjor at Sophie Elise valgte å anmelde den omstridte gruppa. Bakgrunnen for anmeldelsen var at flere medlemmer av Facebook-gruppa skal ha kommet med trusler om vold og voldsutøvelse rettet mot henne.

Truslene skal ha kommet i etterkant av at 21-åringen omtalte «Mannegruppa Ottar» på bloggen, etter at et bilde av henne av seksuell karakter ble spredt i gruppen på nytt. Hun navnga da flere av mennene som hadde spredt bildet.

Nå er altså saken henlagt, ifølge Sophie Elise:

«For litt siden kom avgjørelsen. Saken er henlagt, på grunn av manglende bevis», skriver hun på bloggen og påpeker samtidig at hun synes avgjørelsen er trist.



