Sophie Elise parodierer Sylvi Listhaug i anti-Frp-video

Søndag ettermiddag la Sophie Elise ut en video på Instagram der hun oppfordrer folk til å ikke stemme på Fremskrittspartiet ved valget.

«Snart er det valg! Veldig kult om dere stemmer, og veldig kult om dere ikke stemmer FrP #mornajensen» skriver bloggeren på Instagram.

I videoen parodierer hun og flere av vennene hennes profilerte Frp-politikere, som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, finansminister Siv Jensen og fiskeriminister Per Sandberg.

Den parodierer også flere kjente episoder, som blant annet Siv Jensens «Morna Jens»-utsagn ved forrige stortingsvalg, Sylvi Listhaugs bruk av kors og flyktningebarn-tematikken.

Nesten 100.000 har nå sett videoen på Instagram mot nesten 170.000 på Facebook.

- Satire

Regissør Joakim Kleven, som også er å se som Siv Jensen i videoen, skriver dette på bloggen sin:

«Videoen er satire – men med mye symbolikk. Det skremmer meg at Siv Jensen, Sylvi Listhaug, Per Sandberg og resten av det nokså skammelige og rasistiske partiet faktisk er med på å styre verdens flotteste land.»

I videoen kommer også filmskaperne med flere påstander om hva Frp har gjort de fire årene de har sittet i regjering - blant annet at partiet har kuttet i bistanden til U-land, tar inn 36 milliarder kroner i året i bompenger og ikke vil bære flyktningbarn til Norge på gullstol.

- Lemfeldig omgang av fakta

Videoen har fått Kristian Eilertsen, tidligere klassekamerat av Sophie Elise og 1. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) til å reagere:

«Jeg har ikke til hensikt å kritisere videoen hennes, musikksmaken eller hennes valg av parti, men omgangen med fakta gir meg en noe dårlig smak i munnen. På kort tid slenges det ut så mange påstander, at det er et under at det ikke går tett i halsen.» skriver han på bloggen sin.

«Jeg har rett og slett stor respekt for Sofie Elise. Derfor er det skuffende at hun har en så lemfeldig omgang med fakta, selv om videoen åpenbart er ment som et humoristisk innslag i valgkampen.» fortsetter han.

