Sophie Elise om hetsen på YouTube: «Det jeg skal skrive nå kommer til å bli tøft»

Forrige uke slapp en av Norges største bloggere, Sophie Elise Isachsen, ny singel, «All Your Friends». Låta gikk rett inn på #3 på Spotifys toppliste da den ble sluppet på fredag.

Søndag lanserte Sophie Elise musikkvideo til All Your Friends. Videoen er spilt inn i Lofoten, og regissert av Christian F. Schüssler.

Sophie Elise er aktuell med ny singel og musikkvideo. Hun er sjokkert over netthatet som har kommet etter videoslippet: - Denne musikkvideoen ble plutselig veldig mye større enn meg, men den ble plutselig også veldig viktig. Den viser, i form av et forkastelig kommentarfelt, hvilke utfordringer vi står ovenfor i dag.

På YouTube har imidlertid bloggeren mottatt en rekke negative kommentarer, og også opplevd rasisme, fordi hun har valgt å bruke en mann med mørkere hudfarge enn seg selv, som hun selv skriver. Både Sophie Elise og hennes motspiller har fått rasistiske kommentarer, og ord som blant annet «apekatt», «ludder», «ekkelt» og «hore» blir brukt.

Sophie Elise slår tilbake mot kommentarene i et innlegg på Facebook mandag, og påpeker at hun er sjokkert over tilbakemeldingene:

«Sjekker man kommentarfeltet på musikkvideoen er det et helvete fra en annen verden. Jeg ble sittende våken i hele natt med et enormt sjokk, og ikke minst en skyldfølelse som har «skapt» en arena hvor slikt hat får se dagens lys,» skriver hun blant annet.

Rasisme i kommentarfeltet



På videonettsiden har folk skrevet alt fra drapstrusler, rasistiske utsagn, til kritikk rundt låta.

Det har imidlertid også kommet inn støtteerklæringer og noen slår kraftig tilbake mot de verste hetserne:

«At folk faen ikke vokser opp. Altså ærlig talt. Vi er faen meg i 2017 og vi er her for å akseptere hverandre. Jeg kjenner at jeg blir så provosert av alle disse hat kommentarene fordi jeg blir så flau ovenfor deres vegne», skrives det blant annet.

Også den kjente bloggeren og Youtuberen Kong Halvor reagerer:

«Selvsagt er Sophie Elises ivrigste fans først på banen - rasistiske tapere som deler ting de egentlig synes er kult, i svette runkegrupper på Facebook hvor det kun henger tapere som aldri har opplevd å bli elsket.»

Her kan du lese hele innlegget til Sophie Elise:

