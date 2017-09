Sophie Elise Isachsen viser kjæresten sin på Instagram

Bloggeren Sophie Elise Isachsen (22) viser for første gang fram kjæresten sin, Kasper Kristoffersen.

På Instagram mandag har hun lagt ut et sort/hvitt-bilde av seg selv og Kasper, med hjerte-emoji og teksten «Thank you for being you».

Det hagler inn kommentarer til bloggerens post fra følgere, om at de to er søte, fine, at bildet er koselig og at de ser glade ut.

Forrige uke blogget Sophie Elise om kjæresten, og røpet da for første gang navnet hans:

- Det er ennå veldig rart å skrive kjæreste, skrev toppbloggeren.

❤️ Thank you for being you Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) mandag 11. Sep.. 2017 PDT

Sophie Elise er blant Norges største bloggere, men er også kjent som DJ, artist, modell, foredragsholder og forfatter.

På bloggen sin har hun den siste tiden skrevet at hun har fått seg kjæreste, uten å utdype så mye rundt forholdet. Nylig skrev hun at de to skulle til Alicante, Spania sammen, hvor de nå er på ferie:

«Nå gleder jeg meg bare masse til å komme frem og møte Kasper på flyplassen. Ja, det er det kjæresten min heter forresten, jeg tror ikke jeg har nevnt det her før. Det er forresten enda veldig rart å skrive kjæreste. Mest fordi det ikke var planlagt i det hele tatt».

Side2 har vært i kontakt med Sophie Elises manager som bekrefter at det er kjæresten til bloggeren.



Om gresset er grønnere på den andre siden har du glemt å vanne ditt eget Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) torsdag 24. Aug.. 2017 PDT

wops, my 10 minute study break turned into 4 years now 💁 Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) søndag 27. Aug.. 2017 PDT

am I hungry or just bored, that's the question Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) mandag 04. Sep.. 2017 PDT

🚌 Annonse: Som alle vet tar det sykt lang tid å ta den perfekte selfie, men prioriter å kjøpe billett først! #ruter @ruter_no Et innlegg delt av Sophie Elise (@sophieelise) tirsdag 05. Sep.. 2017 PDT

Del denne artikkelen