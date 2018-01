Sophie Elise føler seg angrepet av Ulrikke Falch

Sent tirsdag kveld svarte toppblogger Sophie Elise Isachsen på skuespiller Ulrikke Falch etter at det ble kjent at Skam-skuespilleren trakk seg fra finalen i Vixen Influencer Awards.

Bakgrunnen er blant annet at Ulrikke Falch mener at hun ikke trenger en pris for å vite at det hun gjør er viktig, i tillegg til at hun mener at flere av de nominerte i prisutdelingen fremmer et usunt utseendefokus.

Skuespiller Ulrikke Falch trakk seg tirsdag fra finalen i Vixen Influencer Awards på bakgrunn av at hun blant annet mener at flere nominerte i prisutdelingen fremmer et usunt utseendefokus.

«Flere som er nominert i Vixen Blog Awards fremmer et usunt utseendefokus, et ekstremt forbruk og halvt gjennomtenkte budskap om psykisk helse og plastisk kirurgi. Det er ikke beundringsverdig» skriver Ulrikke i en kommentar.

- Må kjempe mye hardere for å bli tatt på alvor

I svaret til skuespilleren sier Sophie Elise sier hun føler seg angrepet og fratatt retten til å mene noe.

«Du fraskriver meg, og alle andre som gjør gode ting med «feil» fremtoning, all kredibilitet for de gode tingene man gjør. Samtidig blir det påstått at de eneste som får oppmerksomhet og spalteplass i norske medier, er hjernedøde influencere som snakker tomt om psykisk helse og dypt om plastisk kirurgi – der deler vi ikke samme oppfatning, for jeg må kjempe mye hardere enn mange andre for å bli tatt på alvor, nettopp på grunn av innpakningen jeg kommer i.» skriver Sophie Elise i en kommentar på NRKs nettsider.

- Savner løsninger

Hun stiller spørsmål med hvem som sitter med makten om hvem som skal få lov til å ytre seg.

«Jeg savner løsninger, alt jeg hører er problemer. Jeg savner forbilder som ikke poengterer alt som er galt med andre. Jeg savner forbilder som bruker tiden sin på å hjelpe de som er svake, og som samtidig står opp for å være seg selv i ytterste grad.» skriver Sophie Elise.

- Synd

Til Side2 sier Vixen-redaktør og jurymedlem Ida Elise Einarsdottir:

- Vixen Influencer Awards skal løfte frem influencere - både etablerte navn og også nye stemmer. At Ulrikke Falch, som er en av de sterkeste stemmene der ute akkurat nå, velger å trekke seg synes vi selvfølgelig er synd, men det må vi respektere.

Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Side2 har ikke lyktes i å få tak i juryleder i Vixen, Hans-Petter Nygård-Hansen.

