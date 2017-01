Sophie Elise: - Jeg ønsket å legge meg inn på rehab

Bloggeren Sophie Elise Isachsen skriver at hun har lagt et vanskelig år bak og beskriver en periode på fem-seks måneder da hun «drakk hver eneste dag og ble helt ute av meg selv».

Opplevde hevnporno



Isachsen ble utsatt for såkalt hevnporno, og skriver på sin blogg at det satte spor og tok krefter. Hun opplevde at et bilde av henne av intim karakter ble spredt på nettet. Hun gikk rettens vei for å få stoppet bildet, men opplevde senere at flere delte bildet på en Facebook-gruppe. I et blogginnlegg i september gikk hun ut med navnet på flere av mennene som delte innlegget.

«Alt gikk bare nedover derfra egentlig», skriver hun om tida etter at bildet av at hun har sex ble delt på internett.

Følte at hun trengte hjelp



«Jeg skrev bok, og det var alt jeg klarte. Det + drikke alkohol», skriver hun på bloggen sin. Hun forteller at hun tenkte at hun trengte hjelp for å bryte ut av den vonde sirkelen:

«Det gikk så langt at jeg ønsket å legge meg inn på rehab fordi jeg - for det første - tenkte at jeg hadde et problem», skriver hun.

Nå føler hun at hun har klart å bryte ut av den onde sirkelen og ser lyst på 2017. «Det skal bli mitt 2017», skriver hun.

Boken, Forbilde, kom på Cappelen Damm og handlet om å finne sin identitet, leve med usikkerhet og komplekser.

