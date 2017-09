Sophia Hadjipanteli nekter å nappe øyenbrynene - vil utfordre stereotypier

Vil leser stadig saker om «hvordan få perfekte øyenbryn» eller hva som er in på bryn-fronten. Og vi har gått fra å nappe brynene smale som en strek på 90-tallet, til at den buskete varianten kom på 2000-tallet. Eller vi følger råd som at rette bryn får deg til å se yngre ut.

Uansett, øyenbrynene er med på å ramme inn ansiktet ditt, og det er en av grunnene til at skjønnhetsbransjen har mange meninger rundt disse hårene.

En som ønsker å utfordre bryn-trender er den greske modellen og studenten Sophia Hadjipanteli . En ting som nemlig aldri er «akseptabelt» er monobryn – altså at øyenbrynene vokser fritt og sammen!

Spent 20 min thinking of a caption- still don't know wtf to write here lol Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) mandag 11. Sep.. 2017 PDT

Mens vi har en rekke kvinner som lar håret vokse under armene og på leggene, vil altså Sophia at brynene skal vokse fritt. På Instagram-kontoen sin har hun startet #UnibrowMovement, og her følger 70.000 personer henne.

Modellen bryr seg ikke om at noen synes det er lite attraktivt med store bryn.

- Jeg synes ansiktet mitt ser bedre ut sånn. At ander er uenig gjør ingenting, sier hun ifølge nettsiden Boredpanda.

Sophia har også lagt ut bilder hvor hun poserer som Frida Kahlo, den berømte meksikanske maleren som er kjent for sine store øyenbryn, og kvinnemotiver som ga henne kultstatus i feministiske kretser.

- Jeg har alltid likt henne og synes hun var vakker. Etter å ha portrettert henne føler jeg at jeg har vist at jeg er en person som er meg selv, er naturlig og gjør som jeg vil.

Yay or nay til buskebryn? Sjekk Sophias bilder og tenk over det:

The most requested look I've ever gotten in my life haha here ya go - Frida Kahlo AND OTHER CULTURES leading the way for people like me 🇨🇾 Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) mandag 04. Sep.. 2017 PDT

Η κόρη του Γιάννη του Αριστείδης του καμπή. If you're really village you'll know. 😂😂 wish I was at @guababeachbar rn with @djcarnage Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) søndag 10. Sep.. 2017 PDT

IF ONE MORE PERSON SNAPCHATS ME FROM A @GUCCI PARTY AND DOESN'T INVITE ME IMMA BE LIT 😂😩 @allmyfriends #NotCoolGuys Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) torsdag 07. Sep.. 2017 PDT

Haters will talk shit on the color of my walls - it's a cute green!!!! Come on now 😂😂😂😂😂😂 Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) lørdag 26. Aug.. 2017 PDT

100% me Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) søndag 03. Sep.. 2017 PDT

Same Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) lørdag 09. Sep.. 2017 PDT

Comment below how you would describe your style - I love reading your comments to these - I'd say my style is Halloween at Yiayia's house Et innlegg delt av Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) tirsdag 12. Sep.. 2017 PDT

