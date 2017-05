«Snoozere» er mer intelligente

Forskere hevder slumring - du vet når vekkerklokka ringer og du trykker på utsett cirka ti ganger - på morgenen kan settes i sammenheng med intelligens og kreativitet.

Forskere har intervjuet 130 studenter og sjekket deres sovevaner og målt deres IQ, i studien «Why night owls are more intelligent».

Dette kommer fram i søvnstudien



Noen mennesker er mer «nattdyr» enn andre, selv om mennesker i utgangspunktet er laget for å være våkne på dagtid. Vi kan for eksempel ikke se godt i mørket eller under lite belysning. Man antar derfor at våre forfedre sto opp tidlig om morgenen, for å dra nytte av lyset og la seg til å sove ved skumring. Med bakgrunn av dette mener studien at intelligente personer er flinkere til å takle slumre-knappen fordi dette er en ny oppfinnelse som våre forfedre ikke hadde.

Studielederne Satoshi Kanazawa og Kaja Perina hevder at det er et tegn på intelligens hvis man er god til å tilpasse seg det moderne livet. Altså; En smart person klarer bedre å håndtere slumre-knappen fordi det er en ny ting som evolusjonen ikke har gjort noe for å forberede oss på.

Videre hevder studien at hvis man lærer seg å lytte til kroppens behov, og ikke styres etter strenge regler med klokken, er det større sannsynlighet for at vi følger det vi brenner for og finner egne løsninger på problemer, skriver The Independent. Dette kan igjen settes i sammenheng med kretivitet og selvstendighet.

