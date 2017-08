Slik trener du gratis eller billig i studietiden

- En ny sesong står for tur, og tusenvis av studenter er klare for å innta høgskoler, universiteter og andre skoler landet rundt. Mange flytter til en ny by og kanskje hjemmefra for første gang. Det er mye som skal fikses og ordnes, ting koster og mange vil kanskje prioritere bort trening - på tross av at de fleste sentre tilbyr studentrabatt, sier Maren Erdvik til Side2.

Hun er personlig trener og har treningsbloggen «Fitliving».

- Du kan trene gratis



PT-en mener det ikke er et must å være medlem av treningssenter for å komme i form, men at det finnes treningsmetoder som ikke koster en eneste krone.

- Det å ta seg en joggetur for å bli kjent i sin nye studentby og område er både smart, effektivt og en perfekt treningsmulighet, sier hun og legger til:

Tross gode muligheter for å trene gratis, både hjemme og ute, foretrekker mange tilgang til treningsstudio. Sjekk vår pristest for hvilket senter som er billigst nederst på siden.

- Dra på jakt etter ditt eget, helt gratis, treningssenter utendørs. Enten om det er en park med benker, en trapp eller kanskje du er så heldig å finne en slags stativ-park i nærheten av deg. Kom deg ut på tur og finn deg ditt eget sted hvor du kan trene vel så godt som på et treningssenter.

Her er 7 gode øvelser du kan gjøre utendørs som trener hele kroppen, ifølge Maren:

Hopp på benk

Pullups

Ett-bens hipthroust

Dips på ett ben

Bulgarsk utfall med hopp

"Båten" på benk

Pushups med klapp

Hvis du er usikker på hvordan øvelsene skal gjennomføres, få full forklaring på bloggen her: 7 superøvelser som trener hele kroppen.

Dette koster treningssenteret

Hvis du likevel foretrekker treningssenter, så har de fleste kjedene studentrabatt. Sammenlign pris på treningssentrene som ligger nærmest deg, før du bestemmer deg - her kan det være mye å spare i måneden på å velge riktig senter.

Side2 har gjort en uhøytidelig prissjekk av treningssentre i Oslo. Pris gjelder uten binding.

ICON: 475 kroner (innmeldingsgebyr 100 kroner)

TRENINGSHUSET: 399 kroner (administrasjonsgebyr på 299 kroner)

SATS/ELIXIA: 399 kroner (administrasjonsgebyr 200 kroner ved innmelding/ikke tilgang til gruppetimer)

FITNESSEXPRESS: 299 kroner (ingen innmeldingsgebyr)

BARETRENING: 249 kroner (adgangskort 199 kroner)

FRESHFITNESS: 249 kroner (innmelding 199 kroner/ kjøp av medlemsarmbånd 100 kroner ved innmelding. Ikke tilgang til gruppetimer)

FITNESS24SEVEN: 169 kroner (startavgift 249 kroner)

ACTIC: Ikke mulig å velge «ingen bindingstid».

Om prissjekken: Vi har tatt utgangspunktet i prisen på et treningssenter i sentrale Oslo (i uke 32). Vi har sjekket medlemskap for studenter, valgt «ingen bindingstid». Prisen er per måned.

