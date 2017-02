Linnéa Claeson (25) er håndballspiller på det svenske ungdomslandslaget. Daglig får hun trakasserende meldinger fra menn på nett, skriver Lovestory.

Hun har også opprettet en egen Instagram-konto med navnet Assholesonline hvor hun legger ut trakasserende meldinger, riktignok uten navn. I skrivende stund har kontoen 115.000 følgere.

Sendte samtalen over til moren

I et innlegg fra mandag, med utdrag fra en lengre samtale med en mann, skriver hun:

«Skål da! Drikker mannetårer og drømmer om å rive ned samfunsstrukturer som aksepterer at kvinner behandles som objekter og overseksualiseres samtidig som den kvinnelige seksualiteten undertrykkes og kontrolleres i form av eksempelvis slutshaming, at mensen og amming skambelegges og at abortretten innskrenkes», skriver hun.

Innlegget har fått over 23.000 likes og hylles, mye fordi Linnéa sier hun sendte hele samtalen over til mannens mamma, kjæreste og søster.

Les også: Derfor sender menn penisbilder

Får voldstrusler og penisbilder

- Det har pågått siden jeg var elleve år. Nå får jeg meldinger hver dag. Det kan være av ulik alvorlighetsgrad, noen kan være direkte voldstrusler eller penisbilder, mens andre skriver «hei» hver dag i tre år. Begge deler er ubehagelig, sier hun til Lovestory.

Les også: Dette skjer i hjernen til tenåringer når de får likes

Sophie Elise er også lei av hatmeldinger på Facebook, og skrev nylig på bloggen sin at hun vurderer å opprette en egen Instagram-konto der hun navngir menn som sender hatmeldinger.

Les mer om loven rundt det å sende nakenbilder her.

Les også: Sophie Elise snakker ut om det intime bildet som ble spredd på nett

Under kan du se flere av Linnéas svar til trakasserende meldinger hun har fått via sosiale medier:

Dom som vet, dom vet. #thelegosmärtaisreal #assholesonline Et bilde publisert av Tired of assholes online? (@assholesonline) mandag 11. April. 2016 PDT

Flyg fula fluga flyg och den fula flugan flög. #assholesonline Et bilde publisert av Tired of assholes online? (@assholesonline) søndag 24. April. 2016 PDT

Det här med äckliga par... #assholesonline #solsidan Et bilde publisert av Tired of assholes online? (@assholesonline) torsdag 01. Sep.. 2016 PDT

Mr. Suggardaddy #assholesonline Et bilde publisert av Tired of assholes online? (@assholesonline) søndag 04. Sep.. 2016 PDT