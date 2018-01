Slik oppdaget de at de egentlig var «den andre kvinnen» i forholdet

På datingfronten er det virkelig ikke lett å henge med. Stadig vekk dukker det opp nye uttrykk for ulike måter å behandle hverandre på, navn på forskjellige stadier av et forhold og navn på de rollene man har til hverandre når man dater.

Cosmopolitan trakk denne uken frem en tråd på nettforumet Reddit, der et spørsmål var stilt åpent ut til kvinnene i nettsamfunnet.

«For dere kvinner som uten å vite det har vært en «side chick», hva er historien deres?»

Og det finnes egentlig ikke noe godt, norsk ord for å være noens sidechick. Man kan riktignok kalle det elskerinne, men samtidig er det ikke helt korrekt.

Ifølge Urban Dictionary er en dette en av definisjonene på en side chick:

«Den andre kvinnen, også kjent som elskerinnen, en kvinne som er hverken en manns kone eller kjæreste, men som har et forhold til mannen samtidig som han er i et annet forhold.»

Samtidig kan man også være noens «side chick» uten å vite det. Derfor er det beste norske uttrykket vi har funnet hittil «den andre kvinnen».

Uansett - her kommer historiene om jenter som har funnet ut at de var «den andre kvinnen» i forholdet:

1. Når du treffer daten og den faktiske kjæresten på puben

«Jeg startet å date en fyr jeg møtte gjennom venner på en casual måte. Det var helt klart ikke seriøst, men det holdt på et par måter før det rant ut i sanden. Jeg løpte inn i ham på den lokale puben en kveld. Fjeset hans ble hvitt og han ble helt oppskjørtet og introduserte meg til kjæresten sin. Jeg trodde først de hadde begynt å date etter at vi ga oss, og sa ingenting. Hun avskjærte meg senere samme kveld og spurte om/når vi hadde hooket opp, og jeg svarte ærlig. Det viste seg at de hadde datet i tre år. Hun dumpet ham minutter etterpå, og tok noen shots sammen. Vi mistet begge 90 kilo søppel fra livene våre, og jeg fikk en ny venn på køpet.» skriver brukeren 7rriii.

2. Når Facebook-stalkingen gir resultater

«Han var på ferie da jeg møtte ham. Alt klikket på den riktige måten. Han reiste hjem og vi snakket hele dagen, hver dag i flere måneder. Han kom til og med tilbake for å besøke meg. Jeg falt hardt og fort. Så en dag fant jeg søsteren hans på Facebook. Jeg fant også Facebooken hans selv om han sa han «ikke hadde noen tilstedeværelse på nettet». Det viste seg at han hadde et annet etternavn, bodde i en annen by og hadde hatt en ekte kjæreste i fem år. Alt raste ned veldig fort.» skriver brukeren bruabrua.

3. Når du er en av to «andre kvinner»

«Jeg datet ham i nesten fem måneder. Han hadde vært skilt i nesten et år, og da jeg hjalp ham med å flytte, la jeg merke til et bilde av ham og ekskona i en eske. Jeg tenkte at han antakeligvis ikke var klar for å utslette henne fullstendig fra livet sitt. Noen måneder senere var skulle jeg henge vekk jakken min i klesskapet, og la merke til at den samme rammen lå bakerst i en eske, men at bildet var et nyere bilde tatt av ham og en annen kvinne. Mindre enn en halvtime senere tok han en telefon i stua si og løp senere ut for å snakke på telefonen. Da han kom inn igjen sa han at det var jobb og at han hadde hatt vanskeligheter med å høre hva som ble sagt, men jeg visste at det ikke var sant. På vei til hva vi nå skulle gjøre, stoppet han ved en bensinstasjon og løp inn, og jeg sjekket samtaleloggen for å finne ut hvem det var. Det var et kvinnenavn og de hadde snakket sammen hver dag i tre uker. Jeg sjekket henne ut på Facebook, og det var bilder av ham og familien hans over hele siden hennes.» skriver brukeren invinoveritas10.

«Senere fant jeg ut at det var hans ekte kjæreste han hadde der hvor foreldrene hans kom fra. Jeg konfronterte ham med det, han mente at jeg var gal, vi sluttet å date hverandre. De slo opp noen uker etter dette, og fem måneder senere forlovet han seg med en annen jente han "bare hadde vært venner" med. Så ikke bare var jeg en side chick for jenta han hadde hjemme, vi var begge side chicks for en annen jente som bodde bare noen timer unna.»

4. Når du finner ut at daten din egentlig bor med kjæresten sin og moren hennes

«Vi var kollegaer. Vi gikk ut etter jobb og noen ganger kom han hjem til meg. Det var ikke noe seriøst mellom oss. Jeg ble mistenksom når han fikk masse oppringinger når vi var sammen som han aldri svarte på. Dagen jeg hadde min årlige fest hjemme hos meg, ringte en venn meg og bekreftet at han BODDE MED kjæresten sin og moren hennes??? Han tekstet meg og spurte hva jeg ville at han skulle ta med til festen og jeg spilte med. Da han kom til festen, var jeg full og laget en scene og skjelte ham ut foran en hel haug mennesker. Jeg synes det var ganske morsom og det gjorde resten av kvelden min veldig fornøyelig. Det var ganske anspent stemning på jobb etter det.» skriver brukeren hydrohamster.

5. Når du finner løsvippene hennes på nattbordet

«Vi hang sammen i mange måneder, nesten hver dag. Jeg trodde vi datet eksklusivt. Så fant jeg en annen jentes løsvipper på nattbordet hans. Han forsøkte å si at de er mine (jeg bruker ikke løsvipper), og sa senere at han hadde brukt Tinder for å hooke opp med henne. Han ble sur på MEG for at jeg fant det ut. En annen gang så jeg en jente i huset hans på noen andres Snapchat-story og det viste seg at denne jenta var løsvippe-jenta, forteller bmichellecat.

6. Når han nektet å godta venneforespørselen

«Jeg møtte ham på en bar og felles venner introduserte oss. Jeg trodde fullt og helt vi hadde en one night-stand, men ble overrasket over at han holdt kontakten og ønsket å fortsette å se meg. Ting gikk bra en periode. Han lot meg treffe vennene sine, vi gjorde mange kjæresteting sammen og han behandlet meg generelt bra. Han fortalte meg at han ikke var klar for et forhod fordi eksen hans virkelig hadde såret ham i fortiden. Jeg var forståelsesfull og pushet ikke på ham. Ting begynte å bli rare da jeg spurte om vi kunne bli venner på Facebook: Han hadde knust mobilen sin og det var den eneste måten jeg kunne kommunisere med ham inntil han fikk seg en ny en. Han sa ja, men jeg sendte en venneforespørsel som han aldri godtok. Jeg så at han fortsatte å poste ting likevel, noe som var rart.

Etter det, snoket jeg rundt litt og fant ut at han hadde lagret meg på telefonen med et guttenavn. Så la jeg merke til en post på Facebook til kjæresten hans som han faktisk aldri hadde slått opp med. Han fortalte meg at han hadde trukket seg ut av forholdet, men at han ikke hadde hjerte til å slå opp med henne fordi hun ikke hadde noen venninner og han var alt for henne. Jeg slo opp med ham med én gang jeg fant det ut. Jeg var virkelig lei meg og noen dager senere sjekket jeg Facebooken hans fordi jeg savnet ham. Han hadde postet et bilde av seg selv og kjæresten med en klissete bildetekst om jubileet deres. Det var da jeg sa til ham at han aldri skulle kontakte meg igjen, sier brukeren amandapillar.

