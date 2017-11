Skuespiller Kristina Cohen påstår at hun ble voldtatt av Gossip Girl-stjernen Ed Westwick

I en lengre post på Facebook påstår skuespiller Kristina Cohen (27) at hun ble voldtatt av skuespiller og Gossip Girl-stjerne Ed Westwick (30) for tre år siden.

Ed Westwick er best kjent for rollen sin som Chuck Bass i Gossip Girl.

«Han holdt meg nede og voldtok meg» skriver hun, og sier at hun den siste måneden har vært i tvil om hun skulle dele historien sin eller ikke.

Kristina Cohen har hatt en rekke mindre roller i flere filmer og TV-serier siden 2009.

Buzzfeed meldte nyheten først. Nettstedet har forsøkt å komme i kontakt med representanter for både Kristina Cohen og Ed Westwick. Ed Westwick har foreløpig ikke svart på de svært grove anklagene.

Også Glamour og Harper's Bazaar melder det samme.

Skuespiller Kristina Cohen.

Ifølge Kristina Cohen skjedde voldtekten da hun skulle besøke Ed Westwick sammen med sin daværende kjæreste.

Hun skal ha følt seg ukomfortabel og ønsket å dra hjem da Gossip Girl-skuespilleren angivelig foreslo «vi burde knulle, alle sammen».

I stedet skal Ed Westwick og den daværende kjæresten ha overbevist henne om at hun skulle legge seg og forsøke å sove.

«Jeg la meg på gjesterommet, hvor jeg etter hvert sovnet» skriver Kristina Cohen.

«Jeg våknet brått av Ed over meg, mens fingrene hans trengte inn i meg.»

Hun skriver at hun ba ham om å stoppe og forsøkte å dytte ham vekk, men at han holdt henne nede og voldtok henne.

Ed Westwick har ikke tidligere blitt anklaget for noe lignende.

I kjølvannet av #Metoo-kampanjen har flere personer stått frem som ofre for seksuell trakassering eller voldtekt. Det startet med avsløringene om Hollywood-produsenten Harvey Weinstein som har forgrepet seg på og trakassert en flere kvinner i filmbransjen i en årrekke.

Skuespiller Kevin Spacey ble nylig anklaget for å utsette skuespiller Anthony Rapp for seksuell trakassering. Uttalelsen førte til at Netflix ikke lenger vil distribuere sukssess-serien House Of Cards med Kevin Spacey i hovedrollen.

