Skole gir forbud mot dobesøk og mobilbruk

På en videregående skole i Sverige er det innført strenge regler for at elevene skal komme i tide, og for at de ikke skal ha så mye fokus på sosiale medier.

Initativet hylles av foreldrene, men elevene er ikke like begeistret.

Blant reglene som er innført ved Madesjöskolen i Nybro heter det blant annet at alle elevene må legge igjen mobiltelefonen i skapet sitt, før timen. Kommer man mer enn fem minutter for sent til timen, så låses døren, og man går glipp av undervisningen.

- Jeg ønsker ikke å innføre regler som ikke er til det beste for undervisningen. Men det som har skjedd den siste tiden, er at snapchat har økt helt vanvittig mye. Vi snakker om ungdom som sender mellom 200-300 snaos om dagen til hverandre. Det går utover undervisningen og er uholdbart, sier rektor Heinz Rejdvik til 24Nybro.

Elevene får heller ikke gå på do under timen, da skolen mener at toalettbesøk kan gjøres i friminuttene.

Tidligere har Nettavisen skrevet om Bräckeskolen i Göteborg som har gjort stor suksess med mobilforbud for elevene i skoletiden.

