Psykiske lidelser i film og TV er temaet når Deichmanske bibliotek i Oslo inviterer en gjeng TV- og filmprofiler til diskusjon fredag kveld.

Om vi blir friskere eller sykere av å se på andre som sliter, og fordeler og ulemper når film og TV fokuserer på psykiske lidelser, er noen av spørsmålsstillingene som skal tas opp.

En av deltakerne i panelet er skuespiller, komiker og forfatter Siri Seljeseth (28), best kjent som skuespiller og manusforfatter i serien «Unge lovende». Siri slår fast at temaet er viktig for henne:

- Det har vært tabubelagt lenge, og fremstillinger av forskjellige psykiske sykdommer har jeg opplevd som noe ensformige. At det blir mer snakket om og inkludert i både fiksjon og dokumentar, er veldig bra, sier hun til Side2.

- Kan du utdype?

- Jo flere forskjellige historier vi kan skildre, jo større blir forståelsen vår av hva det kan være å leve med psykisk sykdom. For meg var historien om at man kan bli frisk veldig viktig å fortelle. Det finnes fortsatt så mye stigma rundt det, at man kan føle at hvis man først sliter med noe, så vil man alltid ha et slags stempel.

Nenne, Elise og Alex fra «Unge lovende», spilt av Gine Cornelia Pedersen, Siri Seljeseth og Alexandra Gjerpen.





- Ikke basert på psykisk sykdom

I «Unge lovende» følger vi venninnene Elise, Nenne og Alex, spilt av Siri Seljeseth, Gine Cornelia Pedersen og Alexandra Gjerpen.

Serien handler om tre jenter i 20-årene i Oslo som prøver å lykkes i hver sine kreative yrker - standupkomiker, forfatter og skuespiller.

Nenne, som skal gi ut bok i serien, ender med å få sammenbrudd og bli innlagt i psykisk helsevern i slutten av første sesong.

- Hvordan jobbet dere med fremstillingen av psykiske lidelser i «Unge lovende»?

- Tematikken må behandles med voldsom respekt og grundig research. Vi ville vise en historie hvor psykiske lidelser ikke var hovedtrekket til karakteren. Karakteren var ikke basert på at hun hadde en sykdom, men at det var noe hun ble rammet av. Hvordan karakteren håndterer det, er det interessante med det. I «Unge lovende» går vi ut av sesong en hvor vi skjønner at hun har blitt syk, og inn i sesong to hvor hun har gått ut av behandling. Så det handler mer om før og etter.

- Føler seg friskere av å kjenne seg mindre alene

Selv synes Siri at det er viktig å ta opp psykiske lidelser, og er nysgjerrig på hva noen opplever som problematisk med å ta opp tematikken.

- Jeg tror at man føler seg friskere av å kjenne seg mindre alene. Selv opplever jeg ikke at det er for mye, og synes det utelukkende er en berikelse. Men jeg gleder meg veldig til diskusjonen. Det har jo kommet en del kritikk om at folk bruker psykiske lidelser til å skape blest om seg selv, og det kan oppleves som en negativ effekt. Derfor er det jo noe som man skal diskutere.

- Det er som med alle andre ting som har blitt dyttet under teppet. Det blir vanskeligere for alle som er rammet å føle seg normale og på utsiden av samfunnet.

Fredag sitter Siri i panelet på Deichmanske bibliotek sammen med Anders Danielsen Lie, filmskuespiller og lege, Gunhild Asting, regissør for dokumentarserien «Stemmene i hodet» på NRK og Same Yassin, som jobber med markedsføring og kommunikasjon hos Ung Arena.

