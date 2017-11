Sia lekket nakenbilde av seg selv til fansen

Australske Sia er mest kjent for de store parykkene sine, sin store stemme og sin imponerende evne til å lage magisk musikk til sine fans.

Nå er hun i også i ferd med å bli kjent for å ha stålkontroll over bilder av henne som helt klart ikke er ment for andres øyne.

Sia tok en uvanlig tilnærming da hun fant ut at nakenbilder av henne ble solgt rundt omkring på nettet. Artisten tok saken i sine egne hender og lekket bildet på egenhånd.

Sia tok til Twitter og skrev:

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy