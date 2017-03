Sex og samfunn: Stor økning i transpersoner som tar kontakt

Sex og samfunn får jevnlig henvendelser fra unge transpersoner, og kan nå melde om at stadig flere tar kontakt.

- Vi har sett en stor økning de senere år, noe vi tenker har sammenheng med at flere tør å ta kontakt nå enn tidligere. Det synes vi er veldig bra og tyder på mer åpenhet! sier psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg til Side2. Han jobber selv med unge transpersoner.

- Liker ikke å bli kalt «feil»

I 2013 startet Sex og samfunn opp en samtalegruppe for unge transpersoner. Så langt er det arrangert seks grupper for personer som opplever utfordringer når det gjelder sin egen kjønnsidentitet. 1. mars i år ble det også startet en ny samtalegruppe.

- Det viktig å si at det finnes et kjønnsmangfold blant oss mennesker. Det eksisterer mange ulike kjønnsidentiteter og vi er opptatte av at unge selv skal definere sin egen kjønnsidentitet. Noen velger å definere seg som «født i feil kropp», men de fleste vi møter liker ikke dette begrepet fordi det er så negativt ladet. De liker ikke å bli kalt «feil», sier Anders.

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn.

Derfor bruker Sex og samfunn paraplybegrepet transperson. Dette inkluderer mange ulike typer kjønnsidentiteter, for eksempel transmann, transkvinne, skeiv, ikke-binær og queer.

Kan være vanskelig å skille seg ut

I samtalegruppene sier Anders at de er opptatt av det for noen kan være vanskelig å skille seg ut.

- Det å bli sett på som annerledes av andre, fordi man bryter med tanken om at alle er født enten som menn eller kvinner, kan være vanskelig og vondt. Dessverre er det mange unge transpersoner som opplever å bli mobbet og ikke forstått av sine omgivelser. Dette kan være veldig vanskelig for de det gjelder, sier han.

På samme tid er Sex og samfunn opptatt av at unge skal kunne se på det å være transperson som en ressurs.

- Det å skille seg ut kan føre til at man blir mer aksepterende overfor andre mennesker, og det kan gjøre livet mer interessant og innholdsrikt.

- Opplever dere at det fortsatt er et vanskelig tema å snakke om?

- Heldigvis har det blitt et økt fokus på transpersoner de siste årene, både når det gjelder synlighet i media og ved at vi har fått lover som anerkjenner og inkluderer flere typer kjønn. Et eksempel er loven om endring av juridisk kjønn. Å få anerkjennelse og bli sett er viktig for transpersonene vi møter.

- Ikke bli sittende alene

På spørsmål om hva man bør gjøre dersom man ikke identifiserer seg md kjønnet man er født som, sier Anders:

- Ikke bli sittende alene med vonde og vanskelige tanker. Snakk med noen. Du kan ta opp temaet med helsesøster på skolen eller helsestasjon for ungdom, en sosiallærer, legen din eller andre venner og voksenpersoner du kjenner og stoler på. Opplever du at de ikke forstår kan du benytte deg av Sex og samfunns chat. Tjenesten er anonym, gratis og åpen for alle, uansett hvor du bor.

- Hvordan kan Sex og samfunn være til hjelp?

- Bor du i Oslo, kan du besøke Sex og samfunns klinikk. Vi kan gi råd angående alt fra vanskelige hjemmesituasjoner og problemer på skolen, til hormonbehandling og hvilke rettigheter du har som transperson. Mer info finner du på våre nettsider.

Her er noen andre steder du kan henvende deg for å få rådgivning eller hjelp:

Helsestasjonen for kjønn og seksualitet i Oslo

FRI

Skeiv Ungdom

Skeiv verden

Harry Benjamin Ressurssenter

Stensveen ressurssenter

Forening for transpersoner i Norge

