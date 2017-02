NRKs dokumentarserie «Innafor» kritiseres for hvordan de fremstiller sugardating, og for å virke mot sin hensikt.

Sugardating-nettsiden Sugardaters opplever nå en stor økning i antall medlemmer etter at den andre episoden av dokumentarserien ble vist helt i slutten av januar.

- Antall nye profiler økes. Økningen kom samtidig som mediedekningen, og vi tror det har hjulpet, opplyste Sugardaters til Side2 tirsdag.

Sugardating er i korte trekk et forhold hvor en ofte eldre person dater en yngre partner og gir denne personen enten penger eller gaver i bytte mot sitt selskap. Et slikt forhold trenger ikke nødvendigvis å innebære noen form for seksuell aktivitet mellom partene.

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn sier til Side2:

Psykiatrisk sykepleier Anders Røyneberg i Sex og samfunn.

- Når det gjelder sugardating er det nok ulike synspunkter og oppfatninger, og noen vil nok ikke tenke at dette er å gå over egne grenser. Andre vil tenke og oppleve det motsatt. Vi har respekt for at mennesker opplever ting ulikt og tar ulike valg.

Snakker mye om grenser

Han sier at Sex og samfunn er opptatt av selvbestemt seksualitet, jobbber for at alle skal ha en trygg og god seksualitet og ikke bli utsatt for utnyttelse eller grenseoverskridende seksuell adferd.

Sex og samfunn gir seksualitetsundervisning for alle 9. klasser i Oslo, og snakker mye om grenser, både grenser når det gjelder egen kropp, men også andres grenser.

Tidligere i februar skrev Side2 om en skjult server på en app hvor det ble spredd nakenbilder av norske jenter. Blant annet har Side2-blogger Mammasom16 opplevd å få et lettkleddbilde av seg selv spredd på appen.

Jessica Enerberg, som står bak bloggen Mammasom16, opplevde at et bilde av henne ble spredd på en server hvor det deles nakenbilder.

Ungdom nevner sugardating som plattform hvor man bytter sex

- Vi nevner ikke sugardating spesifikt i vår seksualitetsundervisning, men vi snakker mye om seksuelle grenser på nett. Her kommer vi blant annet inn på bruken av ulike apper, chatforum eller sosiale medier hvor vi vet det foregår mye bytte, salg og kjøp av sex. I den forbindelse fokuserer vi i seksualitetsundervisningen mye på temaet deling og bytte av nakenbilder på nett, siden dette skjer i stor grad, sier Anders.

- Har dere noe inntrykk av hvordan de unge dere er i kontakt med ser på sugardating?

- Vårt inntrykk er at det finnes svært mange plattformer hvor mennesker bytter sex. Sugardatingsider blir nevnt som et av flere steder, men vi ser også at unge bruker andre apper og sosiale medier.

I andre episode av «Innafor» laget programleder Emma Clare Gabrielsen seg en profil på en sugardatingnettside.





Nesten 1500 nye medlemmer i februar

Sugardaters har opplevd en massiv økning i antall registrerte medlemmer i januar og februar i år, etter at NRKs «Innafor» ble sendt.

Økningen er størst for kvinner - såkalte sugarbabes - som ønsker å komme i kontakt med eldre menn, såkalte sugardaddies. Men nettsiden har også fått flere boytoys (unge menn) som ønsker å komme i kontakt med sugarmamas (eldre kvinner).

Nettsiden oppgir disse tallene til Side2:

Antall nye profiler:

Oktober 2016: 157

November 2016: 208

Desember 2016: 136

Januar 2017: 621

Februar 2017 (frem til 21. februar): 1479

Brutt ned:

Januar 2016:

332 sugarbabes

155 sugardaddies

129 boytoys

5 sugarmamas



Februar 2016:

697 sugarbabes

375 sugardaddies

404 boytoys

4 sugarmamas



Ikke overrasket over smitteeffekt

Prosjektleder Tove Austad har i en e-post til Aftenposten sagt at de ikke er veldig overrasket over at dokumentarserien har en smitteeffekt.

– Vi mener likevel det er riktig å omtale viktige saker som allerede opptar folk. Denne dokumentaren viser at sugardating, og det å tjene penger på kropp og sex, ikke er så uskyldig som det kan virke. Sånn sett håper vi den kan være med på å opplyse og sette folk i stand til å ta gode valg for seg selv, sier hun til Aftenposten.

- Er nok noe vi må forholde oss til fremover

Anders Røyneberg sier det er vanskelig å gi et godt svar på om «Innafor» er hovedgrunnen til den store økningen i antall registrerte medlemmer hos Sugardaters.

- Men fokus på et fenomen kan kanskje øke interessen for det. Samtidig tenker vi det er viktig med åpenhet og få frem kunnskap om ulike trender blant unge mennesker når det gjelder seksualvaner.

- Sugardating er nok noe vi må forholde oss til i tiden fremover. Vi tenker at sugardating ikke er et nytt fenomen, men noe som har eksistert i lang tid. Tidligere ble nok sugardating kalt andre ting. Bytte av sex mot gjenstander, tjenester eller penger har alltid eksistert men plattformene hvor dette skjer og hva man velger å kalle det, endrer seg nok med tid.

