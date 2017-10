Seriene HBO og Netflix anbefaler til Halloween

Høst = sofa og TV-serier. Ofte. Og i redaksjonen følges det med på alt fra «Game of Thrones», «The Handmaid's Tale», «Love» og «Master of None» for tiden.

Men vi mangler tips til Halloween, altså en skikkelig creepy serie eller film. 👻🤡😱😳

Vi spurte derfor HBO og Netflix om tips. Hvis vi ønsker å bli skikkelig skremt, hva anbefaler dere?



Her er noen gode filmer og serier, ifølge strømmetjenestene:

HBO



True Detective

True Detective sesong 1 ble mottatt med strålende kritikker i Norge og internasjonalt. The Hollywood Reporter beskrev den blant annet som en «out-of-the-box knockout». Manusforfatteren Nic Pizzolatto, som tidligere har arbeidet med den amerikanske versjonen av Forbrydelsen, har trollbundet publikum med en mørk og skremmende krimhistorie satt til Louisiana i USA.

Matthew McConaughey og Woody Harrelson spiller etterforskere på en desperat jakt etter en seriemorder i denne mørke «Southern Noir»-serien.

True Blood

Amerikansk grøsser- og dramaserie som handler om sameksistens mellom mennesker og vampyrer i den fiktive byen Bon Temps i Louisiana. Serien er basert på bokserien The Southern Vampire Mysteries. Skuespillere er blant andre Alexander Skarsgård og Anna Paquin som Sookie Stackhouse.

Taboo

Tom Hardy har de siste årene blitt en av verdens mest respekterte skuespillere, med roller i kritikerroste filmer som «Mad Max: Fury Road», «The Dark Knight Rises» og «The Revenant».

7. januar kom TV-serien «Taboo» på HBO med Hardy i hovedrollen som eventyreren James Delaney. Etter å ha vært savnet og antatt død i Afrikas jungel, returnerer Delaney til London for å ta kontroll over familiens shipping-imperium.

Les mer i denne Side3-saken: "Taboo", "The Deuce" og "Game of Thrones": Dette er årets nye serier på HBO

Twin Peaks

Denne kultklassikeren foregår i den lille nordvestlige byen Twin Peaks som blir rystet etter funnet av den unge balldronningen Laura Palmers lik, innpakket i plastikk på elvebredden.

FBI-etterforsker Dale Cooper kommer til byen for å oppklare mordmysteriet, og oppdager etterhvert flere mørke hemmeligheter.

Heartless



En dansk TV-serie om søsknene Sofie og Sebastian som har en mørk hemmelighet. De må suge energien ut av andre mennesker for å overleve.

Her er også 5 anbefalte filmer fra HBO:



Låt den rätte komma inn

Paranormal Activity 1-3

The Descent

The Purge

Mama

NETFLIX:

Stranger Things



I fjor slapp Netflix en av de store snakkisene, «Stranger Things». Millie Bobby Brown har hovedrollen i serien, og også Winona Ryder har en stor rolle. Serien er en blanding av Steven Spielbergs 80-tallsfilmer, Stephen Kings tidlige romaner og John Carpenters grøssere. 27.oktober er det klart for Stranger Things 2.

American Horror Story

Amerikansk skrekk- og dramaserie produsert av Ryan Murphy og Brad Falchuk. Hver sesong fungerer som en separat miniserie med ulike handlinger. Noen av situasjonene er løst basert på virkelige hendelser. American Horror Story har 7 sesonger.

Gerald’s Game

Skrekkfilm regissert av Mike Flanagan. Basert på boka fra 1992 av Stephen King. Handler om en kvinne hvor ektemannen dør av hjerteinfarkt, mens hun sitter fast med håndjern til sengen. Hun har lite håp om å bli reddet og begynner å la stemmene i hodet ta over.



Hotel Transylvania

På Hotel Transylvania kan monstre og deres familier leve fritt. Hotellet drives av Dracula (Adam Sandler). Animasjonsfilm, og vampyrer og Dracula er jo et must til Halloween.



The Cabin in the Woods



Skrekkomedie fra 2012, som er regissert av Drew Goddard. Handlingen foregår i en mystisk hytte i skogen. Filmen fikk god kritikk, og vant også Saturn Award for beste skrekkfilm.

Her er 5 andre anbefalinger fra Netflix:

The Conjuring 2

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Hush

Shutter

