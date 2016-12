Ser du hva som er riv ruskende galt på bildet?

Et bilde lastet opp på bildedelingstjenesten Reddit.com skaper hodebry for mange, skriver svenske Nyheter24.

Brukeren som kaller seg «jr0d7771» har nemlig lastet opp et bilde av fem jenter i en sofa med teksten «Finn beina til jenta i midten».

Ser man nærmere på bildet oppdager man at jenta i midten tilsynelatende mangler bein.

- Hva slags heksekunst er dette, skriver en Reddit-bruker som har studert bildet.

I kommentarfeltet under bildet hagler det med kommentarer, og mange kommer med forslag til løsning.

Et av løsningsforslagene som går igjen er at de to jentene som sitter helt til venstre begge har på seg svarte bukser og at de går i hverandre, slik at det ser ut som at det bare er én svart bukse på bildet.

Andre foreslår at jentene sitter på beina til jenta helt til venstre i bildet.

