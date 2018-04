Selfieeffekten: Selfies fører til økt kjøpepress

I en landsdekkende undersøkelse med 1700 deltakere i alderen 16-60, kommer det frem at åtte av ti av de yngre deltakerne sier at venners påvirkning har mye å si for hva de har skikkelig lyst å kjøpe, skriver OsloMet på sine nettsider.

Det er dobbelt så mange som de eldre i undersøkelsen, der kun fire av ti svarte det samme.

– Våre analyser viser at de som tar mange selfies, og/eller følger rosabloggere, skaffer seg dyre merkeklær, designvesker, tatoveringer og kosmetiske inngrep oftere enn andre, uavhengig av kjønn, alder og økonomi, sier Lisbet Berg, forbruksforsker ved SIFO, til storbyuniversitets nettsider.

Les også: Hvem av disse oppfant selfien?

Bidrar til økt kjøpepress

Berg står bak undersøkelsen, som har navnet «Young consumers in the digital era: The selfie effect. Undersøkelsen er publisert på Wiley Online Library.

59 prosent av tenåringene i undersøkelsen sier at de legger ut selfies en gang i uken eller oftere, mens bare to prosent av de spurte i 50-årene oppgir det samme.

Selfieeffekten handler altså om at mange tenåringer og unge voksne, ofte uvitende, bidrar til et økt kjøpepress gjennom å poste selfies i sosiale medier, hvor de også viser frem kommersielle produkter.

69 prosent av tenåringsjentene tar selfies en gang i uken

Flere av de spurte i undersøkelsen tror også at selfies bidrar til et økt fokus på klær, utseende og kropp.

69 prosent av jentene og 49 prosent av guttene i aldersgruppen 16-19 år svarer at de tar selfies minst én gang i uken.

Ifølge undersøkelsen appellerer modeller, designere og såkalte «rosabloggere» mest til jentene. 38 prosent oppga at de følger noen på nett ukentlig.

Undersøkelsen konkluderer:

Analysen støtter opp om ideen om at tenåringer og unge voksne som er mye på nett, blir sårbare i forbrukerrollen. Spesielt det å poste selfier kan øke overforbruket.

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen