Selena Gomez svarer på «13 Reasons Why»-kritikken

Selena Gomez (24) svarer nå kritikerne som har langet ut mot Netflix' «13 Reasons Why» og hvordan serien i deres øyne «glorifiserer selvmord».

Selena, som har vært medprodusent for «13 Reasons Why», sier at kritikken var forventet, skriver Metro.

- Vi holdt oss tro mot boken og det som Jay Asher (forfatteren, journ. anm.) skapte, var tragisk på en vakker måte, komplisert og nervepirrende, og jeg mener det var det vi ville gjøre, sier Selena i et intervju med AP.

Blant annet har kjendiser som Zara Larsson og Paris Jackson kritisert serien.

Les også: Paris Jackson advarer unge mot å se «13 Reasons Why»

Selena Gomez er medprodusent på «13 Reasons Why». Her er hun på premieren med Dylan Minette og Katherine Langford, som spiller hovedrollene i serien.

Noe av kritikken blant eksperter gikk på at serien kunne ha en copy cat-effekt blant unge:

- Jeg har en stor bekymring, og det er at unge mennesker skal overidentifisere seg med Hanna i serien, og at vi faktisk kommer til å se flere selvmord som et resultat av denne TV-serien, har Dan Reidenberg, direktør i organisasjonen Suicide Awareness Voices of Education, tidligere sagt til ABC News.

- Veldig stolt

Selena forteller at hun er fornøyd, alt i alt.

- Vi ville rettferdiggjøre boken, og ja, det (kritikken, journ. anm.) vil komme uansett. Det er ikke et enkelt tema å snakke om, men jeg er veldig glad over hvordan det går med serien og jeg er overveldet, veldig stolt av det, fortsetter hun.

Katherine Langford som Hannah Baker i «13 Reasons Why».

«13 Reasons Why» handler om high school-eleven Hannah Bakers (17) selvmord. Hun etterlater seg 13 kassetter hvor hun forklarer de 13 grunnene til hvorfor hun begikk selvmord og episodene som ledet frem til dette.

I serien følger vi Hannahs tidligere venn og kollega Clay Jensen når han finner kassettene og hører gjennom dem.

Les også: Selena Gomez produserer ny Netflix-serie om selvmord