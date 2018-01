Selena Gomez og Justin Bieber trente sammen i West Hollywood

Kjære Justin Bieber og Selena Gomez.

Kan dere vennligst bare bekrefte at dere er kjærester allerede? Vi klarer ikke å gå rundt å spekulere mer på om om Jelena er tilbake for fullt i 2018! 😧

Natt til onsdag dro Selena og Justin til Hot Pilates - et pilatesstudio i West Hollywood. I følge flere amerikanske medier tok det angivelige paret privattimer sammen med eieren av Hot Pilates. Par som svetter sammen, holder sammen.

En kilde forteller E! News at Selena har lenge prøvd å få med Justin Bieber til å prøve ut pilates, og at Justin ble med frivillig denne gangen. Begge to hadde visstnok en hyggelig time sammen med hverandre.

I følge E! News møtte Selena og Justin i Cabo San Lucas for å feire nyttårsaften sammen. Justin hadde angiveligvis flydd fra Cancun til for å være sammen med Selena.

- Han og Selena brukte tiden sin sammen. Begge holdt seg på lav profil og kledde seg helt casual på nyttårsaften. De gikk inn i det nye året og nøt fyrverkeriet sammen, forteller en annen kilde nær Justin Bieber til E! News.

En annen kilde nær Justin forteller at Justin hadde en flott feiring med Selena, og ser frem til å dele 2018 sammen med henne.

Vi heier på dere, Selena og Justin! 😍

