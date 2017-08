Selena Gomez' mobil er blitt hacket - delte nakenbilder av Justin Bieber

Mandag ble Selena Gomez' (24) telefon hacked, og nakenbilder av det som angivelig var Justin Bieber (23) ble delt i sosiale medier, skriver Variety.

Selena er en av de mest populære kjendisene på Instagram, men hele 125 millioner følgere.

Selena deaktiverte kontoen sin etter kort tid. Artistens plateselskap bekreftet at mobilen ble hacket, og at de sperret Instagram-kontoen i noen minutter. Kontoen var imidlertid oppe igjen etter kort tid, men da uten nakenbildene av eksen og popstjernen Justin Bieber.

We deactivated with Instagram to ensure it's secure before relaunching! Hang tight. — Kirsten (@KirstenS) August 28, 2017

Justin og Selena var sammen i 2011, men det skal ikke være deres tidligere kjærestebilder som ble lekket. Bildene det skal være snakk om, er de samme som ble lekket på nett i 2015. Han ble knipset av en paparazzi da han ferierte på Bora Bora, og den gang ble bildene delt (sensurert) i sosiale medier, og usensurert av flere magasiner.

Bakgrunn: Justin Bieber krever nakenbilder fjernet

Justin har tidligere uttalt seg om nakenbildene:

- Min første tanke var ... hvordan kan noen gjøre dette? Jeg føler meg utrolig isolert. Jeg føler at jeg ikke kan vise meg naken eller gå ut. Jeg mener, man bør kunne føle seg trygg og komfortabel når man oppholder seg på sitt eget sted, spesielt så langt unna alle andre folk, sa han til Access Hollywood for to år siden.

@instylemagazine Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) torsdag 03. Aug.. 2017 PDT

I'm not surprised, I sympathize. Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) torsdag 20. Juli. 2017 PDT

Del denne artikkelen



Vil du lese flere saker fra Side2? Lik oss gjerne på Facebook!