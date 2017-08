Else Kåss Furuseth (t.v.) og Ulrikke Falch (t.h.) var blant kjendisene som var å se på catwalken på Fam Irvoll-visningen under Oslo Runway. Foto: Indigital Images/ OSLO RUNWAY

Se den kjendisspekkede visningen til Fam Irvoll under Oslo Runway

Det ble drøy kjendisfest på catwalken da Ulrikke Falch, Else Kåss Furuseth og Mariann Rosa gikk visning for Fam Irvoll under Oslo Runway!