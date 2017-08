Se de nye cocktailkjolene fra Leila Hafzi

Designer Leila Hafzi er aktuell med nye kjoler, og har dratt fram noen gamle klassikere - torsdag holdt hun visning på Chitra House på Fornebu.

Her er 10 spørsmål og svar i forbindelse med de nye kjolene:

Designer Leila Hafzi.

Hva kan du fortelle om den nye kolleksjonen?

- Vi viser alt fra lekre buksedresser til redcarpet couture-kjoler. En lekker sampling fra LH-porteføljen, sier hun og legger til:

- Årets brud- og selskapskolleksjon er preget av håndbroderte mønster, utviklet og tegnet av «Hafzi». Vi bruker fremdeles florlette silkestoffer med noe innslag av organsa og crepe silke. Håndtverket er utpreget flott, stilen er tidløs og noen looks har et lite vintagepreg. I anledning denne visningen tar vi frem noen flotte klassikere fra merkevaren, for å vise til at disse kan bestilles i ny drakt på hvilken look eller design man ønskes innenfor «Hafzis» rammer. Kolleksjonen kan bestilles ut fra et stort fargekart.

Hvor har du hentet inspirasjon til den nye kolleksjonen?

- Inspirasjonen til mønstrene hentes fra de kulturene vi reiser til, og den sterke, tidløse klassiske kvinnen. Hun er ofte velutdannet, egenrådig, har god smak og vet hva hun vil ha.

Hva mener du er den perfekte selskapskjolen?

- Den er klassisk, vakker, stilren og tidløs. Den står såpass sterk i tiden at du kan hente den frem år etter år. Den er i en farge som passer flere årstider og går ikke av moten. Den kan ha et lekkert vintage-preg med dyp rygg, gjerne armer og lekre detaljer.

Din favoritt-cocktail?



- Cosmopolitan, eller Mohito om jeg er på stranden.

Antar den nye kolleksjonen passer til fest, så - hva er den beste festen du noensinne har vært på?

- Kolleksjonen passer ypperlig til de store annledninger som bryllup, galla og røde løpere. Buksedressene kan man fint slenge på seg om man skal ut å danse eller på en rød løper. Silkestoffene gjør at de passer til flere annledninger, sier Leila og fortsetter:

- Du, det må være tidenes bryllup i Toscana denne sommeren. En nær venn og hans vakre frue giftet seg på det vi kalte en «classy» bryllupsfestival i vakre omgivelser på Borgo Battaia i Toscana. Jeg spradet rundt i en tidløs LH-kjole med påmalt hvitt tigermønster fra 2009, men like aktuell og utrolig herlig å gå med. Vi lengtet alle tilbake straks vi kom hjem!

Hvilke tre plagg mener du er et must i alles garderobe?

- Den lille sorte selskapskjolen, en hvit blondebluse og en skikkelig god kosebukse.

- Hva betyr det for deg at store kjendiser bruker kjolene dine?

- Nå er jeg nærmest elendig på å sette av tid til å kle kjendiser. Jeg er så opptatt med kunder og produksjon at det veldig ofte glemmes. Men når det er sagt - det er fremdeles viktig å ha gode representanter for merkevaren din. Nå er jeg vel heldig nok til at LH lever litt på egenhånd etter årevis med godt arbeid.

Hvem person er du mest stolt over at har brukt kjolene dine?

- Det største var vel da Kylie Minogue bestillte tre kjoler, og da stylisten til Angelina Jolie bestillte en kjole hvor jeg faktisk hadde hatt Angelina i minnet da jeg designet den. Vi bommet ørlite på fargen den gang, og har ikke mottatt noe bilde av dem. Men stort var det!

Skal du på Oslo Runway? Og hva skal du se?

- Jeg har uhyre lyst til å gå på Oslo Runway i år. Hadde jeg hatt sjans ville jeg sett så mye som mulig. Jeg har jobbet litt off-cync med vår norske bransje siden 2011 da jeg følger brud- og selskapskjolebransjen. Når OR går av staben er jeg på vei til Thailand for produksjon av et spennende nytt konsept, men jeg håper at jeg kan delta på neste runde.

