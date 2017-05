Sånn kan du lære deg å unngå sløsing

I Side2 har vi skrevet om unge og hvilke feil de gjør når de skal spare penger den siste tiden.

Mange bruker opp pengene de har stående på lønnskontoen sin, rett og slett fordi de ikke har konkrete sparemål eller føler at de ikke har nok penger å sette av.

Andre sløser bort penger på kaffe ute, lunsj i kantina eller røyk og snus.

Men hvordan kan man lære seg å unngå unødvendig sløsing? Vi har spurt siviløkonom og økonomisk rådgiver i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, om han kan gi oss noen konkrete tips.

- Bruk cashprinsippet

- For noen, men ikke alle, funker det å bruke cashprinsippet, sier Hallgeir til Side2.

Med cashsprinsippet mener han å betale kontant i stedet for med kort for å få mer kontroll over pengebruken.

- Sånn kan du se om du bruker mindre eller mer enn når du betaler med kort. Det er en veldig gammeldags måte, og ikke generelt å anbefale, men hvis du er veldig impulsstyrt, vil det kunne fungere godt.

Vi har spurt siviløkonom og økonomisk rådgiver i Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, om gode tips til hvordan å unngå sløsing.

Han sier at det kan være en fordel å legge igjen kortet hjemme og bare ta med akkurat nok penger til det du skal kjøpe når du for eksempel skal på nærmeste kjøpesenter.

- Blir du fristet til å kjøpe noe, kan du ikke det. Det kan i alle fall være smart å legge igjen kredittkortet hjemme. Samtidig er det ikke slik at jeg anbefaler alle unge å ikke skaffe seg kredittkort.

Side2 har også skrevet om hvordan du kan spare mer i hverdagen. Sjekk ut her!

Strømmetjenester har blitt pengesluk

Vi tipper du har både Netflix og Spotify og er ganske så fornøyd med det. Men bruker du alle strømmetjenestene du betaler for? Streaming- og abonnementstjenester defineres nemlig av Hallgeir som en ny type sløsing.

- Vi har både Spotify og andre strømmetjenester for musikk, TV 2 Sumo, Viaplay, Netflix og kanskje alle disse samtidig. Noen har abonnementer som VG Pluss i tillegg. Det er vel og bra med disse tjenestene, men når aktiviteten dabber av og de ikke brukes like mye lenger, er det mange som ikke er klar over at de fortsatt blir trukket på kortet sitt hver måned.

Hallgeir råder til å gå gjennom de faste trekkene, og sier at mange kan bli overrasket over hvor mye penger det blir til slutt.

Les også: Joda, du har råd til drømmeferien

Har du abonnement på strømmetjenester som Netflix, Viaplay, HBO og TV 2 Sumo - og kanskje mange samtidig? Det kan til sammen bli veldig dyrt.





Bil blir stor utgift for unge

Han nevner også bil som en stor sløsesynd mange unge har.

- I etableringsfasen bruker unge mye penger på bil. Bil er generelt dyrt, men spesielt for unge. For eksempel er bilforsikring ekstremt dyrt for unge. En tabbe mange gjør, er at de kanskje tar bilforsikringen på foreldrene og tror de vil spare mye penger. Før eller senere må man ha bilforsikringen på eget navn og da starter du på scratch med lav bonus.

Han råder heller 18- og 19-åringer som skal kjøpe sin første bil til å kjøpe en billig bil og kun ha den obligatoriske ansvarsforsikringen frem til de blir 23 og får mulighet til rimeligere forsikring.

- Men er det ok med litt sløsing?

- Hva legger man egentlig i sløsing? Det finnes ting jeg bruker penger på som andre vil si er sløsing og motsatt. Det jeg definerer som unødvendig, er å gå på 7/11 og kjøpe en brus til 30 kroner i stedet for på Rema 1000. Å gå ut på restaurant vil mange andre kunne definere som sløsing, men jeg synes ikke man skal leve bare for å spare til man blir 70. Det er den unødvendige sløsingen som ikke gir deg glede jeg synes er unødvendig, sier Hallgeir.

Han sier at det også handler om å bruke etter evne, og at noen kan tillate seg mer sløsing enn andre rett og slett fordi de har mer penger.

Les også: Kjøper du kaffe ute hver dag? Det blir dyrt i lengden

Del denne artikkelen