Så mye tid bruker du gjennomsnittlig på Instagram i løpet av en dag

I forbindelse med at storyfunksjonen på Instagram feirer ett år, har Facebook-eide Instagram nettopp lansert nye tall på hvor mye tid vi bruker med å scrolle, like og henge på Insta i løpet av en dag.

For brukere under 25 år, er den gjennomsnittlige tiden mer enn 32 minutter i løpet av dagen.

Brukere fra 25 år og oppover bruker i gjennomsnitt mer enn 24 minutter om dagen.

I løpet av et år er det 11.680 minutter eller 8 dager for de under 25 år og 8760 minutter eller 6 dager for de fra 25 år og oppover. Mange mil med scrolling til slutt, med andre ord!

Mer og mer likt Snapchat

Da Instagram lanserte storyfunksjonen 2. august i fjor, laget de mer eller mindre en kopi av My Story-funksjonen på Snapchat.

Siden den gang har de tatt flere grep som gjør bildedelingstjenesten mer og mer lik Snapchat.

Instagram har nå også en funksjon som lar deg dele bilder som forsvinner etter noen sekunder direkte til brukere (akkurat som Snapchat).

Og som om ikke det var nok, ble det også nylig lansert ansiktsfiltre til Instagram-stories med hunde-, kanin- og koalaører - som er så og si helt like som de du finner på Snapchat.

Du kan legge på stickers, filter og geotagger på bildene dine, og også tegne på dem.

Tenåringer bruker stories mest

I den nye statistikken fra Instagram kommer det også frem at tenåringer bruker eller ser på Instagram-stories fire ganger så mye som andre. De legger også ut seks ganger flere stories enn resten av brukerne.

Instagram Stories, med sine 200 millioner brukere, passerte Snapchat tidligere i år, som hadde 161 millioner brukere tidligere i år, kunne det amerikanske tech-nettstedet TechChrunch melde tidligere i år.

