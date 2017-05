Rykteflom i sosiale medier: Innrømmer Kylie Jenner at hun har tatt plastisk kirurgi med dette bildet?

Et bilde Kylie Jenner (19) la ut på Instagram torsdag, har fått diskusjonen om hun nå innrømmer å ha tatt plastisk kirurgi til å gå varmt.

Fansen har lenge spekulert i om Kylie har endret kroppen sin. Selv har hun bare bekreftet at hun har lipfillers.

Grunnen til at mange i sosiale medier mener at Kylie nå innrømmer at hun har operert puppene sine, er en tydelig linje som går langs siden av den ene puppen hennes, skriver Elle.

I kommentarfeltet spekulerer derfor nå fansen i at hun derfor ikke bare innrømmer at hun har tatt plastisk kirurgi, men at hun også viser frem arret.

Bildet er fra en moteserie med magasinet Flaunt med Barbie-tema, og til sin egen post på Instagram siterer Kylie Aqua-hiten «Barbie Girl». Hun skriver: «Life in plastic it's fantastic».

Det må sies at at «arret» er en del av shooten, der Kylie fremstår som en menneskelig Barbie. Eller at det rett og slett kun er en skygge på bildet. Uansett er diskusjonen om at Kylie nå er mer ærlig enn før i gang.

Kylie har fått mye tyn for å skape usunne trender blant unge jenter. Våren 2015 var det mange som forsøke å kopiere leppene hennes med flaskehalser, en trend som fikk hudkirurger til å reagere med stor bekymring.

Selv har hun tidligere slått tilbake mot ryktene som sier at hun har utført plastiske inngrep.

- Sannheten er at jeg har blitt eldre, jeg har lagt på meg og kroppen min har endret seg. Jeg har definitivt gått opp i vekt, skrev hun på nettsiden sin i 2015.

Del denne artikkelen