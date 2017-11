Russisk modell (14) død etter Shanghai fashion week

Den russiske modellen Vlada Dzyuba (14) døde etter å ha gått en rekke visninger i under moteuken i Shanghai i Kina.

Det russiske politiet har nå satt i gang etterforskning av dødsfallet, melder The Guardian.

Den unge modellen fikk massiv organsvikt og lå i koma i to dager før hun døde fredag forrige uke.

Ifølge avisen skal hun ha begynt å føle seg svimmel og ble dårlig forrige tirsdag. Hun ble tatt til et sykehus i Shanghai neste dag, men døde få dager senere etter at hun ble raskt verre.

Hevder hun døde av blodforgiftning

Det kinesiske modellbyrået som representerer henne, ESEE Model Management, nekter for at dødsfallet har med for mye arbeid og utmattelse å gjøre, og hevder at hun døde av sepsis - en type blodforgiftning.

- Vi er lei oss for at vi har mistet en engel, skriver modellbyrået på den kinesiske versjonen av Twitter, Weibo.

De pekte på at Shanghai fashion week endte seks dager før Vlada ble syk, og at hun da var på vei til et annet oppdrag.

Leder for ESEE, Zheng Hi, uttalte til avisen Global Times at modellen hadde jobbet lovlige åtte timer om dagen i løpet av de to månedene hun hadde tilbrakt i Kina før hun døde.

Vlada Dzyuba (første til venstre) døde etter moteutken i Shanghai.

- Arbeidsmengden hennes var moderat sammenlignet med andre modeller, sier Zheng Hi.

Ifølge AFP har de russiske etterforskerne ingen mistenkte i saken ennå.

- Vi vet ingenting om dem

På tross av den lave alderen kunne Vlada Dzyuba jobbe som modell i Kina, dette på grunn av det kinesiske lovverket.

Russlands konsul i Shanghai, Alekzej Jevsikov, uttalte til nyhetsbyrået TASS at han var bekymret for arbeidsforholdene til modellen, og det faktum at hun ikke hadde helseforsikring.

- Det reiser spørsmål om uansvarlige bedrifter som sender mindreårige uten ledsagelse.

- Mange russiske modeller kommer til Kina, spesielt fra de østlige delene. Vi vet ingenting om dem, siden ingen av dem registrerer seg i konsulatet, sier han ifølge AFP.

- Vi blir bare gjort oppmerksom på dem når tragiske ting skjer, som nå.

