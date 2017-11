Regjeringen krever 3 i matte for sykepleierstudenter

Med de nye kravene håper regjeringen å styrke kvaliteten på utdanningen. Søkere må ha karakteren 3 i matte fra videregående og et gjennomsnitt på minst 3 i norskfagene.

Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) viser til at sykepleierne trenger mattekunnskapene når de skal håndtere medikamenter.

– Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier han.

Les også: Guttene får dårligere karakterer enn jenter – forskjellene øker

Vil bedre kommunikasjonen

Asheim mener at kravet til 3 i norsk vil gjøre kommunikasjonen mellom sykepleierne og pasientene bedre.

– God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter, sier statsråden.

Kunnskapsminister Henrik Asheim.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med endringene.

− Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende. Det er flott at regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi ventet på, sier forbundslederen Eli Gunhild By i NSF i en pressemelding regjeringen har sendt ut.

Les også: Én av tre jobber ved siden av studiene

Og denne: Studenter vet ikke hvem som har best utdanningspolitikk

– Kan bli utfordrende

Seniorrådgiver Natasha Harkness ved Samordna har undersøkt konsekvensene av karaktergrenser og sett på sykepleierkullet 2016. Ifølge hennes beregninger hadde hver femte elev på dette kullet ikke kommet inn med krav om tre i matte og norsk, skriver NRK.

– Det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere, sier hun.

Ved enkelte universiteter mangler nesten 40 prosent av studentene i dag karakterene for å klare kravet til framtidas elever, blant dem er UiT, Nord Universitet og Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det vil da bety at studieplassene studiestedene har planlagt med studenter ikke blir fylt opp, sier Harkness til NRK.

Les også: 10 tips for god økonomi i studietiden

Og denne: Slik trener du gratis eller billig i studietiden

(©NTB)

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen