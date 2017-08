Psykolog mener: – Sosiale medier kan sammenlignes med alkohol

Det sier blogger Silje Økland til Bergensavisen.

Hver uke leser 7000 mennesker bloggen hennes. 20.000 følger henne på Instagram.

– Som blogger føler jeg et ansvar, fordi jeg vet at mange påvirkes av det jeg skriver. Jeg ønsker å få folk til å føle seg bedre og skriver positivt om andre, men også om meg selv. Håpet er at det skal ha smittende effekt, at leserne skal føle seg gode nok når de ser at jeg føler meg god nok, sier hun.

Økland forteller at hun selv også har opplevd å bli negativt påvirket av andres poster på sosiale medier.

– Jeg jobbet mye med meg selv og fant ut at man må være sin egen bestevenn, sette seg selv først og gjøre det som gjør en lykkelig. En del av hvordan jeg har blitt glad i meg selv er at jeg ikke sammenligner meg med andre. Det høres kanskje klisje ut, men det funker, sier hun til BA.

– Jeg bruker også mindre tid på å rulle nedover og dokumenterer ikke alt. Jeg løfter blikket og er mer til stedet i nuet.

Kan være skadelig

Psykolog og forfatter Trond Haukedal mener at vi lever i et «selvtillitssamfunn», og kaller utviklingen skadelig.

– Med selvtillitssamfunn, eller beundringssamfunn, mener jeg at mange ikke føler seg elsket, og kompenserer med å strebe etter beundring. Mange glemmer at man har en verdi i seg selv, sier Haukedal.

– Mennesker trenger å bli elsket og har et behov for bekreftelse for å bli trygg på seg selv. Dersom man ikke blir elsket, kompenserer man med å hente sin trygghet fra andres beundring. Dette ser man tydelig eksempler på ved sosiale medier som Facebook og Instagram.

Han mener at når man ser at andre får mange likes, blir det en forventning til at en selv også skal få det.

– Får man ikke det, kan man bli sårbar, og sårbarhet kan være farlig. I mangel på å bli verken elsket eller beundret, vil man gjerne bli fryktet. Man ser av dem som utfører terrorhandlinger at dette er utrygge mennesker uten identitet.

Psykolog Trond Haukedal mener likes og kommentarer har ført til et passivt-aggressivt samfunn

Reagerer som 14-åring

Haukedal påpeker at mennesker består av tanker, handlinger og følelser.

– Tanker og handlinger er hurtige, mens følelser er langsommere. Vi har et hurtigsamfunn der sansene våre blir overstimulert, men følelsene blir understimulert. Dersom man ikke tar seg tid til å bearbeide følelser, kan det få følger i oppførsel, sier psykologen.

– Eksempelvis kan man være 30 år biologisk og gjerne 36 år intellektuelt, men kun 14 år følelsesmessig. Da reagerer man sterkt på sosiale medier, for hvem er det som ofte styrer når man reagerer? Jo, følelsene!

Han påpeker at man tidligere koblet av og brukte tid på å reflektere over ting. Ved å være tilgjengelig 24 timer i døgnet blir det mindre tid til refleksjon.

– Sosiale medier kan sammenlignes med alkohol: Hvis man tar 1–2 glass blir det et nytelsesmiddel, men for mye av det blir negativt. Nøkkelen er balanse.

Haukedal mener kort tid fra publisering til respons gjør sosiale medier avhengighetsskapende.

– Tore Renberg har kalt sosiale medier for den moderne svartedød. Folk er så opptatt av mobilen at de ikke snakker sammen. Relasjoner ødelegges og man isoleres, sier Haukedal.

– Rollemodeller blir de man ser på sosiale medier. Likes og kommentarer blir ekstremt viktig. Det blir dermed et passivt aggressivt samfunn der man stadig er i konkurranse.

Opplever press

Blogger Økland mener at mange i dag opplever forventninger om å være aktiv, sosial, jobbe, studere, trene og se bra ut.

– I det lange løp, i tillegg til press fra sosiale medier, kan det bli for mye, sier bloggeren som snakker av egen erfaring:

– Jeg følte meg tidligere presset til å prestere. Jeg var flink pike veldig lenge, men lærte på den harde måten at man ikke trenger å være best i alt, man skal være den beste versjonen av seg selv.

Om jakten på likes sier hun følgende:

– Sosiale medier har blitt en stor del av hverdagen til folk flest. Man vil være best og vil bli likt. Selv om alt er en illusjon, kan hvem som helst tro på den. Det er viktig å huske hva som betyr noe i det lange løp. Vil du huske hvor mange likes du fikk på det bildet, eller vil du huske hvor mye du lo den sommeren?

