Pristest: Her er maten billigst akkurat nå

(SIDE2): Vi har handlet inn ni ulike matvarer, for å sjekke hvilken butikk som er aller billigst nå. Selv med en kort handleliste, fant vi ut at det er mye penger å spare.

Det er hard konkurranse om matvareplassen i butikkhyllene til de store kjedene. Nye avtaler forhandles fram mellom leverandør og kjede- og merkevarer blir til stadighet byttet ut.

For en stund siden var det for eksempel godterileverandøren Candy King som ble byttet til fordel for Nidar i Coop-butikkene.

Sist ute var Kims potetchips som nå forsvinner fra butikkhyllene til Rema 1000 om bare noen måneder.

Januar er tiden de fleste av oss sparer inn på matvareinnkjøpene og gjerne kommer inn i sunnere rutiner. Vi har derfor sjekket matvareprisene på ni ulike matvarer mange av oss bruker i hverdagen, for å finne ut hvilken kjede som er billigst og hvilken som er dyrest.

Under kan du se hvor mye penger du kan spare ved å handle smart.

Slik gjorde vi det:

Vi plukket ut ni matvarer mange bruker i husholdningen ukentlig. Vi har sammenlignet merke mot merke, det vil si merker og størrelser som alle kjedene fører. Der matvarebutikken vi besøkte ikke hadde den spesifikke matvaren, har vi valgt det nærmeste produktet i vareinnhold.

Handlelista vår bestod av følgende:

Appelsinjuice, melk, gulost, kaviar, skinke, yoghurt, sekspakning med egg, druer og brød og vi tok turen til dagligvarekjedene Matkroken, Rema 1000, Coop prix, Kiwi, Joker og Meny.

Selv på denne korte handlelista er det mye penger å spare for den prisbevisste. Se priser under:

Coop Prix, Oslo S:

Sunniva premium appelsinjuice: 22,20

Q-melk lett 1 liter: 16,60

Gilde kokt skinke: 20,80

Jarlsberg i skiver: 38,50

Mills Kaviar: 22,20

Tine vaniljeyoghurt: 16,40

Egg, Prior: 26,90

1 pakke grønne druer: 26,90

Polarbrød havre: 29,90

Til sammen: 220,40 kroner







KIWI, Byporten:

Sunniva premium appelsinjuice: 19,90

Q-melk lett 1 liter: 16,10

Gilde kokt skinke: 18,90

Jarlsberg i skiver: 35,90

Mills Kaviar: 19,30

Tine Vaniljeyoghurt: 13,80

Egg, Prior: 24,90

1 pakke grønne druer: 29,90

Polarbrød havre: 28,50

Til sammen: 207,20 kroner



(Testens vinner)

JOKER, Oslo S:

Sunniva appelsinjuice: 27,90

Obs: Ikke Premium, som de andre, men Original

Q-melk lett 1 liter: 17,70

Gilde kokt skinke: 23,90

Jarlsberg i skiver: 41,90

Mills Kaviar: 24,90

Tine Vaniljeyoghurt: 16,90

Egg, God Morgen, Prior: 27,-

1 pakke grønne druer: 36,90

Polarbrød havre: 29,90

Til sammen: 247

MENY, Oslo City:



Sunniva premium appelsinjuice: 24,90

Q-melk lett 1 liter: 16,40

Gilde kokt skinke: 20,50

Jarlsberg i skiver: 32,50

Mills Kaviar: 28,50

Tine Vaniljeyoghurt: 15,90

Egg, Prior : 27,50

1 pakke grønne druer: 24,90

Polarbrød havre: 31,50

Til sammen: 222,60 kroner







REMA 1000, Torggata:

Sunniva premium appelsinjuice: 19,90

Q-melk lett 1 liter: 16,10

Gilde kokt skinke: 24,80

Obs: Runde skiver, ikke firkantet, som de andre

Jarlsberg i skiver: 34,90

Mills Kaviar: 21,90

Tine Vaniljeyoghurt: 14,90

Egg, Solvinge: 26,80

1 pakke grønne druer: 26,90

Polarbrød havre: 33,90

Til sammen: 220,10 kroner



Matkroken (Coop marked), Grensen:



Sunniva premium appelsinjuice: 25,20

Q-melk lett 1 liter: 18,20

Gilde kokt skinke: 24,90

Jarlsberg i skiver: 45,90

Mills Kaviar: 27,20

Tine Vaniljeyoghurt: 17,90

Egg, Solegg, Prior: 29,90

1 pakke grønne druer: 26,90

Polarbrød havre: 34,90

Til sammen: 251 kroner



(Testens taper)

Både polarbrød og skivet Jarlsbergost varierte mye i pris i de ulike butikkene.

KONKLUSJON:

Testens taper, Matkroken, havnet på 251 kroner for handlelista på ni matvarer. Testens vinner, Kiwi, endte på 207,20 kroner.

Forskjellen utgjør 44 kroner.

Handler du maten på Matkroken betaler du rundt 20 prosent mer enn hvis du handler de samme varene på Kiwi. Det vil kunne være merkbart over tid.



Det er derfor gode penger å spare på basisvarer du kanskje ikke trodde det var så stor forskjell på.

Et godt eksempel er pakken med polarbrød, som særlig barnefamilier sverger til. Her kan du spare over seks kroner ved å handle på Kiwi, istedenfor på Matkroken.

Ost i skiver er en annen vare du helst bør kjøpe i løpet av uka og ikke på søndagsåpne Joker. Der koster nemlig en pakke med skivet Jarlsbergost hele 41,90, mens du kommer unna med 32,50 på Meny.