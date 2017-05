Prins William:  - Jeg skulle ønske mamma kunne sett barna mine vokse opp

I et intervju i juliutgaven av magasinet GQ er den britiske tronarvingen særdeles ærlig, om både savnet av sin egen mor, og viktigheten av et stabilt familieliv.

Han forteller at det har tatt ham 20 år å forsone seg med prinsesse Dianas tragiske død.

- Sorgen min er forskjellig i den forstand at alle andre vet om den, alle kjenner historien og alle kjente henne, gjengir avisen Daily Mail.

Prins William sammen med mamma Diana i 1997. Samme året hun døde i en bilulykke i Paris.

- Han må være ute i den virkelige verden



I det store intervjuet poserer han sammen med Kate og de to barna George (3) og Charlotte (2).

- Jeg kunne ikke gjort jobben min uten stabiliteten fra familien, innrømmer han.

- Stabilitet hjemme er viktig for meg. Jeg vil at barna mine skal vokse opp i en stabil og trygg verden og det er viktig for oss begge som foreldre.

Han legger til at det er viktig at sønnen George vokser opp i virkelighetens verden.

- Jeg vil ikke at han skal vokse opp bak slottsvegger. Han må være ute i den virkelige verden.

Kate sammen med barna George og Charlotte i søsteren Pippas bryllup den 20.mai.

- Trist av at de ikke vil kjenne henne



Om savnet av sin egen mor, Prinsesse Diana, forteller William at han skulle ønske hun kunne ha møtt Catherine, og sett barna vokse opp.

- Jeg blir trist av at de aldri får lære henne å kjenne.

- Folk tror ikke sjokk kan vare så lenge



Forrige måned fortalte prinsen at hans egen sorg over moren har fått ham til å engasjere seg i arbeid omkring psykisk helse. Da han holdt en tale i forbindelse med en dokumentar om tema, sa han følgende:

- Jeg har mine egne grunner for å involverer meg i psykisk helse.

Fortsatt føles sjokket han fikk da moren døde, på kroppen.

- Folk tror ikke sjokk kan vare så lenge, men det gjør det. Det er et så utrolig stort øyeblikk i livet ditt og det forsvinner ikke. Du må bare lære deg å leve med det.

