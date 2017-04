Politiet forbyr medbrakt alkohol på russetreffet i Kongeparken

For kort tid siden ble det kjent at politiet forbyr medbrakt alkohol på Landstreffet i Kongeparken i Stavanger, som arrangeres i begynnelsen av mai.

- Vi synes det er synd, og jeg tror politiet og de som arrangerer vil miste kontroll over ungdommen med et slik forbud, sier Thea Jonassen (19) til Side2.no.

Hun er russepresident ved Vågen Videregående skole og PR-ansvarlig i Hovedstyret i Sandnes.

Thea Jonassen er skeptisk til alkoholforbud på russetreff.

- Det betyr at personer som drikker medbrakt alkohol under Landstreffet kan bli påtalt. Det er ikke sikkert at alt blir anmeldt, men vi vil gi pålegg, sier fungerende visepolitimester Leif Ole Topnes i Sør-Vest politidistrikt til byas.no.

Får ikke drikke alko i russebussen



Det vil si at russen ikke får drikke alkohol i russebilen- eller busser på festivalområdet i Kongeparken.

Thea tror politets forbud kan føre til at russen går utenfor parkområdet og drikker alkohol, eller at de drikker seg fulle på vorspiel.

- Det vil resultere i mindre kontroll. Hadde russen fått ta med seg alkohol, så ville arrangørene hatt mer kontroll, sier hun og legger til:

- Det er veldig mange russ som er negative og flere sier at de kommer til å drikke mer før de kommer til parken. Mange er også irritere og vurderer å selge billettene sine.

Side2 har tidligere skrevet om at Oslo-russen har droppet flere russeknuter i år, for å redusere fokuset på sex og alkohol.

Skjerper alkoreglene på russetreff



Tidligere i år kom nyheten om at Politidirektoratet strammer inn på skjenkereglene slik at det ikke lenger blir lov for russen å nyte medbrakt alkohol på offentlige arrangementer. Innskjerpingen rammer flere av årets russetreff.

– Dette betyr at vi må løse årets russetreff på en annen måte enn vi har gjort tidligere. Innskjerpingen vil medføre at russen nå skal fratas all medbrakt alkohol. Arrangørene må ha et annet regime enn før, og sørge for at både folk og kjøretøy ransakes ved innpassering, har politiførstebetjent Tord Linnerud, som er nestkommanderende på ordensseksjonen i Lillehammer-politiet, tidligere uttalt til NTB.

Tryvann-arrangør Mie Skard

Selv om det forbys medbrakt alkohol i Kongeparken, vil det være lov å ha med alkohol på blant annet Tryvann i Oslo og på Landstreffet i Bø, Telemark.

I Oslo løses innskjerpingen med at arrangørene setter opp et øltelt på 2500 kvadratmeter. I tillegg kan russen drikke medbrakt i russebilen-og bussene, som står på parkeringsplassen. Her gjelder de samme reglene som tidligere, informerer en av Tryvann-arrangørene, Mie Skard, til Side2.

- Vi skal ha et eget skjenkeområde, som vi har hatt før. Men etter innskjerpingen er dette området blitt utvidet og det mye større enn tidligere. Det er begrenset hva vi kan gjøre på så kort tid, men vi har utvidet skjenkeområdet mye, sier hun og understreker at de i tillegg har gjort alt de kan for å presse ned alkoholprisene i skjenkeområdet.

