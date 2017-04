Piggtråd-øyebryn tar av på Instagram

Forrige uke skrev amerikanske magasiner om øyenbrynstrenden «feather eyebrows», som vil si å dele brynene i to slik at man for en illusjon av en fjær.

Allerede nå er det noen nye bryn som tar over Instagram, såkalte «hence», med #barbedwirebrows. Det vil si øyenbryn som ser ut som piggtråd.

Today skriver at det muligens er makeupartist Athena Pantington som står bak siste bryntrend. Hun postet et bilde på instagram for seks uker siden med teksten «barbed wire brow».

Barbed wire brow Et innlegg delt av @athenapaginton fredag 10. Mars. 2017 PST

Vi har nesten ikke kommet over fjær-bryna, før de altså skal styles på en enda mer crazy måte.

I utgangspunktet var det den finske makeupartisten Stella Sironin som startet med de kreative fjærbrynene. Hun forteller overfor Today at brynene kom til ved en tilfeldighet da hun sminket seg, og at hun postet et bilde mest for tull på Instagram. Først fikk makeupartisten en haug med negative kommentarer, men så endret det seg - og folk begynte å poste bilder av seg selv med «featherbrows». Deretter tok det av i sosiale medier.

Men nå er altså fjærbryn såååååå forrige uke, og piggtrådbrynene har tatt over Instagram.

Her gir vi deg fjær-og piggtråd-inspirasjon:



