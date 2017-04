Pepsis nye reklamefilm med Kendall Jenner får massiv kritikk

Pepsis nye reklamefilm «Live For Now Moments Anthem» får kritikk fra mange sider etter at den ble sluppet tirsdag.

Supermodell og realitykjendis Kendall Jenner (21) spiller en av de mest fremtredende karakterene i filmen, og det er første gang siden 1992 og Cindy Crawford at en modell får sin egen kampanje for Pepsi.

Se hele reklamefilmen under:

- Kjøpte Coca-Cola i stedet

Ikke lenge etter at reklamen ble sluppet, startet kritikken i sosiale medier.

- Etter å ha sett denne Pepsi-reklamen gjorde jeg det eneste rette og kjøpte en 12-pack med Coca-Cola i stedet, skriver kongressmedlem Ted Lieu på Twitter.

After watching this Pepsi commercial I did the true and just thing by purchasing a 12 pack of Coke instead. https://t.co/80UEUznHjB — Ted Lieu (@tedlieu) 5. april 2017

Filmen viser ungdom som gjør politisk protest og går i et slags opprørstog i gatene, mens Kendall Jenner er på fotoshoot like ved. Hun bestemmer seg for å være med i opptoget.

Øyeblikket fra den nye Pepsi-reklamen som har tått stor kritikk i sosiale medier.

Som et avslutningpoeng deler Kendall ut en boks Pepsi Max til en politimann som holder vakt. Politimannen tar en slurk, ser på sidemannen sin og smiler, og Kendall og folkemassen jubler.

Det er flere grunner til at reklamen kritiseres - blant annet for at den påstås å fremstille det som at Kendall Jenner skaper fred ved å dele ut Pepsi.

I en uttalelse til Buzzfeed, sier Pepsi:

- Dette er en global reklamefilm som reflekterer mennesker fra forskjellige stadier av livet som kommer sammen i en harmonisk ånd, og vi synes dette er et viktig budskap å dele.

I can't believe Kendall Jenner stopped police brutality with PEPSI! We have achieved world peace, guys! — SPUTNIK (@ponybon) 4. april 2017



Kritiseres for å herme etter Black Lives Matter

Øyeblikket der Kendall gir Pepsi Max-boksen til politimannen blir også sammenlignet med det verdenskjente bildet av Black Lives Matter-aktivisten Ieshia Evans fra ifjor.

She should have brought a Pepsi pic.twitter.com/efxRXekSGZ — Leo (@leloveiga) 4. april 2017

Iesha ble pågrepet da hun gikk frem alene mot politiet under store demonstrasjoner i Baton Rouge i Louisiana etter at afroamerikaneren Alton Sterling ble skutt og drept av politiet.

- Den nye Pepsi-reklamen med Kendall Jenner er sjokkerende djevelsk. Absurd, politisk korrekt galskap, selvskryt og oversensitiv galskap, skriver frokost-TV-verten Piers Morgan.





we should all send monthly donations 2 pepsi n kendall jenner. the leaders of the resistance — BRANDON WARDELL (@BRANDONWARDELL) 4. april 2017

*wealthy white woman thrusts blonde wig into confused black woman's hands as she goes off to lead protest full of every POC imaginable* pic.twitter.com/fJfzadX0ls — Olivia A. Cole (@RantingOwl) 4. april 2017