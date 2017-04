Pepsi trekker reklamefilm med Kendall Jenner etter én dag

Den nye reklamefilmen til Pepsi med Kendall Jenner i hovedrollen bkle trukket tilbake etter én dag etter at den fikk totalslakt i sosiale medier.

Kritikken gikk på at reklamen var respektløs overfor bevegelser slik som Black Lives Matter.

Mange raste på Twitter, og mente reklamen var tonedøv og respektløs overfor seriøse politiske bevegelser som for eksempel #BlackLivesMatter.

Filmen viser ungdom som gjør politisk protest og går i et slags opprørstog i gatene, mens Kendall Jenner er på fotoshoot like ved. Hun bestemmer seg for å være med i opptoget.

Som et avslutningpoeng deler Kendall ut en boks Pepsi Max til en politimann som holder vakt. Politimannen tar en slurk, ser på sidemannen sin og smiler, og Kendall og folkemassen jubler.

Til å begynne med forsvarte Pepsi reklamen og sa den hadde et budskap de mente var viktig å formidle.

Senere ble den fjernet fra YouTube.

«Pepsi forsøkte å kommunisere et budskap om samhold, fred og forståelse. Vi bommet tydeligvis og vi beklager. Vi hadde ingen intensjoner om å bagatellisere noe alvorlig. Vi trekker innholdet og stopper den videre utrullingen. Vi beklager også at vi har satt Kendall Jenner i denne situasjonen.» sier selskapet i en uttalelse.

