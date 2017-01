«Paradise»-Mayoo siktet i grov narkotikasak

Ifølge VG slo politiet til mot Mayoo Indiran (26) og to andre personer 22. desember. To dager senere ble han fremstilt for varetektsfengsling.

Under ransakingen skal politiet ha tatt beslag i en betydelig mengde narkotika.

- Han nekter straffskyld, og han håper at relasjonene han har ute ikke blir skadelidende som følge av dette, sier den siktedes forsvarer, Inam Ghous Ali, til VG.

Ifølge VG er det uklart hvilken type narkotika det er snakk om, men avisen skriver at det skal handle om et hvitt pulver.

I fengslingskjennelsen fra julaften står det blant annet:

«Siktedes tilknytning til gjerningsstedet i forkant av hendelsen beskrevet i grunnlaget til siktelsen, er etablert gjennom dok XX,XX,XX. Det er også beslaglagt et oppsiktsvekkende stort kvantum narkotika på bopelen der siktede har bodd sammen med sine to medsiktede (...).»

Videre heter det i kjennelsen:

«Mht. siktedes subjektive skyld mener retten at denne pr. i dag i alle fall i dag har omfattet medvirkning til oppbevaring og/eller transport av en større mengde narkotika. Det vises til at underetasjen der siktede har bodd med sine søsken ut fra beskrivelsene i sakens dokumenter ikke er spesielt stor».

I avhør har 26-åringen forklart følgende, ifølge kjennelsen fra Oslo tingrett:

«(...) forstår at det kan være noe med narkotika inne i bildet og at dette er funnet hjemme hos han, eller noe sånn.»

Retten slår også fast at Paradise-deltakeren har vært sjåfør i en bil i forkant av overleveringen av narkotikaen den 22. desember.



Saken utvides.